Avoir un doudou aiderait à mieux dormir, selon une étude très sérieuse

D’après une étude menée par des chercheurs au CRNS, dormir avec un doudou aurait de nombreux avantages. On vous en dit plus.

Parlons peu, parlons bien ! Oui, dormir avec un doudou serait bon pour la santé, et notamment pour notre sommeil. Ce constat, c’est Anne-Sophie Tribot, chercheuse à l'université d'Aix-Marseille et son équipe du CRNS qui l’ont établi.

Après avoir analysé les réactions d’un panel de 12 000 personnes à la présentation de deux doudous : l’un étant leur véritable doudou et l’autre, une peluche inconnue, le constat est tombé. Les scientifiques ont expliqué que, “peu importe l'âge de la personne interrogée, la perception du réconfort apporté par le doudou n’a jamais changé”.



Crédit Photo : iStock

Les atouts du doudou

Ainsi, le doudou permettrait de réconforter, de calmer l’anxiété, de réduire le stress, mais également d’apaiser et de faciliter l’endormissement. Une étude très sérieuse publiée dans la revue The Journal of Positive Psychology.

Anne-Sophie Tibot a déclaré à travers l’étude : “Le facteur prédominant de réconfort, chez un ours en peluche, c’est le lien émotionnel que l’on partage avec lui. La plus réconfortante, c’est donc notre peluche à nous. Parce qu’on a partagé avec elle, évidemment, de nombreux épisodes de notre histoire. Ce lien peut d’ailleurs perdurer tout au long de notre vie. Certains adultes ont gardé, auprès d’eux, les nounours de leur enfance. Ces peluches conservent des années et des années après, le pouvoir de les réconforter.”

Autre point important de l’étude, qui a aussi mis en avant le portrait-robot de la “peluche parfaite”, “un ours en peluche”, qu’il soit personnel ou non, a une action réconfortante : “Ce qui est important, c’est notamment qu’ils soient suffisamment gros pour être pris dans les bras et serrés contre soi, et qu’ils soient doux au toucher”, précisent les auteurs de l’étude.



Crédit photo : iStock

Avant d’ajouter : “Tout le monde était sensible aux mêmes caractéristiques. On s’attendait à ce que les enfants soient attirés par des peluches plus originales. Absolument pas ! Ils sont complètement d’accord avec les personnes plus âgées. L’ours est indémodable !”

Vous savez ce qu’il vous reste à faire !