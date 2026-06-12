Cette astuce simple de nos grands-parents empêche la pelouse de jaunir en été

L’arrivée des beaux jours s’accompagne généralement d’un climat délicat pour les pelouses qui peuvent souffrir du soleil et sécher, perdant sa teinte verte. Heureusement, il existe une astuce simple, héritée des anciennes générations, qui protégera vos herbes des coups de soleil.

Chaque été, si notre peau bronze, les herbes jaunissent, surtout lorsque les épisodes de pluie se font moins fréquents. A l’aube de la saison estivale, nous oscillons entre périodes de fraîcheur, de pluie et de nuages et d’autres plus chaleureuses voire caniculaires. Cette variation des températures n’est pas simple à gérer pour les agriculteurs, mais aussi pour celles et ceux qui ont un jardin et une pelouse à entretenir.

Arroser les fleurs doit être une pratique quotidienne. Quant à votre pelouse, elle risque de pâlir et de perdre sa verdure. Pour éviter cela, il est fréquent d’adopter le réflexe de multiplier les arrosages coûteux, en oubliant au passage qu’une solution plus économe se trouve littéralement à portée de main.

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Une manipulation totalement gratuite, utilisée par nos grands-parents, permet en effet de défier la canicule sans épuiser les précieuses réserves d’eau douce. Moins d’efforts, beaucoup d’économies et un respect total de l’environnement.

Le réflexe à ne pas adopter !

Depuis plusieurs décennies, la quête du gazon parfait a poussé de nombreux foyers à reproduire l’esthétique des luxueux greens de golf dans leur jardin. Cette volonté d’avoir une herbe rasée de près s’avère pourtant catastrophique lorsque les températures s’envolent. En effet, couper l’herbe au ras du sol affaiblit considérablement la plante, la privant de sa surface foliaire indispensable pour capter la lumière et se protéger.

Pire encore, cette tonte ultra courte expose la terre aux rayons directs du soleil, ce qui accélère dramatiquement l’évaporation de l’eau. Le sol s’assèche à vitesse grand V, se fissure au fil des jours et ne parvient plus à nourrir la végétation correctement. C’est un véritable cercle vicieux qui se met en place : plus la pelouse est courte, plus elle souffre de la chaleur et réclame une irrigation constante pour espérer survivre à la période estivale.

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Ainsi, l’astuce de nos grands-parents consistait à ralentir la cadence d’entretien et surtout, laisser la pelouse pousser beaucoup plus haut pendant les mois secs. En conservant de la hauteur, les brins d’herbe créent instantanément un bouclier thermique naturel au-dessus du sol.

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Une meilleure protection du sol avec des herbes hautes

Cette fascinante canopée herbacée intercepte les rayons brûlants avant qu’ils ne touchent la terre ferme de plein fouet. L’ombre générée maintient une fraîcheur salvatrice au niveau de la surface, offrant ainsi un abri protecteur aux micro-organismes indispensables à la bonne santé et à la souplesse de notre précieux tapis végétal.

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Sur une échelle humaine, c’est comme si on coupait tous les arbres dans une forêt. Toutes les espèces protégées par les branches, les feuilles et les cimes des arbres, se retrouveraient plus fortement exposées aux rayons du soleil et souffriraient de la chaleur. Votre pelouse suit ce même mécanisme.

Dès lors, la règle d’or est de maintenir le gazon à une hauteur de coupe comprise entre 7 et 10 centimètres tout au long des belles journées. En ce mois de juin, alors que les journées rallongent et que la chaleur s’installe durablement, il est grand temps de passer à la pratique. Ne nécessitant aucun outil spécifique, il suffit de régler la lame de sa tondeuse sur le cran supérieur. Même si elle sera touffue, votre pelouse aura plus de chances de conserver sa verdure.