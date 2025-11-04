Ne mettez pas cette plante exotique dans votre jardin, c'est un aimant à frelons asiatiques

Par |

Gros plan sur un frelon asiatique

Vous avez prévu de jardiner avant l’arrivée de l’hiver ? Attention à cette fleur qui attire une espèce invasive.

Pour sublimer leurs jardins respectifs, les personnes ayant la main verte plantent des fleurs exotiques et autres végétaux. Si ces merveilles de la nature apportent une touche colorée tout en dégageant un parfum agréable, celles-ci attirent également des insectes affamés.

Parmi eux, on trouve l’ennemi numéro 1 des apiculteurs : le frelon asiatique (Vespa velutina). Originaire d’Asie, cette espèce est apparue pour la première fois en France dans les années 2000. Depuis lors, ce spécimen est considéré comme envahissant et destructeur.

Et pour cause : les frelons asiatiques fragilisent la biodiversité et représentent un danger pour les abeilles. Ces prédateurs redoutables sont connus pour attaquer les ruches de ces insectes afin de les dévorer.

Cette plante exotique attire les frelons asiatiques

Outre les nids d’abeilles, les frelons asiatiques raffolent d'une plante en particulier. Vous l’ignorez peut-être, mais les fleurs de bananier attirent ces hyménoptères reconnaissables grâce à leurs pattes jaunes.

La raison ? En été, cette plante exotique produit en continu un délicieux nectar. Un liquide sucré qui constitue un mets d’exception pour les frelons asiatiques. Résultat : le bananier est pris d’assaut par ces guêpes XXL, au grand dam des jardiniers.

Fleur de bananierCrédit Photo : iStock

En août dernier, un habitant de Varennes-Vauzelles a capturé 700 spécimens qui tournaient autour de son bananier, rapporte Ouest-France. Même son de cloche pour un habitant de Château-du-Loir, qui a piégé 1 600 frelons individus.

Face à cette situation, certaines personnes coupent les fleurs pour limiter l’invasion. D’autres mettent en place des pièges maison pour se débarrasser de ces insectes.

Comment limiter les dégâts ?

S’il n’existe pas de solution miracle pour empêcher les frelons asiatiques de butiner les fleurs de bananier, il est important de localiser leur nid pour limiter les dégâts et les risques de piqûre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nectar secrété par les fleurs de bananier pourraient s’avérer très utiles contre ces petites bêtes.

Des frelons asiatiques piégés dans une bouteille en plastiqueCrédit Photo : iStock

Des chercheurs envisagent en effet d’extraire une molécule de cette plante pour créer des pièges efficaces. À noter que d’autres plantes et arbres attirent les frelons asiatiques, comme le néflier du Japon en automne, le saule pleureur en été, ou encore le figuier.

Vous êtes prévenus !

Frelon asiatique Fleur Jardin

