Cette astuce permet de booster votre Wi-Fi avec une simple pièce de monnaie

Votre connexion internet est lente ou n’est pas accessible dans toutes les pièces de la maison ? Pour y remédier, cette tendance avec une simple pièce de monnaie est devenue populaire sur les réseaux sociaux.

Pour de nombreuses personnes, être bien chez soi est synonyme d’avoir une bonne connexion internet. Cependant, certains problèmes de connexion peuvent survenir. Pour y remédier, il existe certaines astuces, comme le fait d’utiliser du papier aluminium pour booster votre Wi-Fi.

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Une autre astuce, devenue populaire sur les réseaux sociaux, consiste à utiliser une simple pièce de monnaie.

Une astuce qui fonctionne ?

La pièce de monnaie doit être posée directement sur le routeur. En effet, le métal pourrait remplacer une antenne fabriquée et rediriger les ones vers certaines pièces de la maison pour avoir une meilleure connexion.

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Mais cette astuce fonctionne-t-elle réellement ? Selon des spécialistes interrogés par le journal Cronista, ce ne serait pas le cas. En effet, si le métal peut bien dévier des ondes électromagnétiques, une pièce de monnaie serait bien trop petite pour avoir un tel impact sur la Wi-Fi.

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Améliorer sa connexion

En plus de cela, cette méthode est peu recommandée car elle peut présenter des risques. La pièce de monnaie peut obstruer le routeur, accélérer l’usure de l’appareil et dégrader la qualité de la connexion, ce qui serait contre-productif.

Si vous voulez vraiment améliorer votre Wi-Fi, essayez d’autres techniques plus fiables. Placez notamment le routeur au centre de votre logement et en hauteur, ainsi qu’à distance des objets métalliques, des appareils électroménagers et des gros meubles. Évitez également d’installer le routeur près des murs épais et des fenêtres qui peuvent brouiller la connexion. Pour optimiser les performances de l’appareil, pensez à l’éteindre et le rallumer régulièrement, en débranchant notamment votre box internet la nuit.

Si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, vous pouvez investir dans des répéteurs ou des amplificateurs pour que votre Wi-Fi atteigne des pièces plus éloignées dans la maison. Vous savez désormais tout ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour optimiser sa connexion internet.