Les 11 millions de clients de cette célèbre banque française vont voir leurs frais... tripler en 2025

En 2025, une grosse banque française a annoncé des changements qui ne vont pas plaire à ses clients : les frais vont fortement augmenter, jusqu’à tripler pour certains. Au total, 11 millions de Français seront impactés.

Quand nous avons un compte bancaire, nous devons payer de nombreux frais pour garantir les services de notre banque. Ces frais sont plus ou moins élevés selon les différents établissements. En 2025, une mauvaise nouvelle va impacter des millions de Français : une grosse banque française va connaître une augmentation importante de ses frais bancaires.

Crédit photo : iStock

Certains frais vont tripler en 2025. Au total, 11 millions de clients seront impactés. Découvrez si vous en faites partie.

Des augmentations jusqu’à 166%

En 2025, les frais de la Banque postale vont fortement augmenter, jusqu’à atteindre des records. Pour commencer, les frais de tenue de compte vont passer de 20,40 euros à 22,80 euros par an (+11,76%). Les frais liés aux opérations courantes seront également impactés. C’est le cas des virements occasionnels effectués en agence, qui augmenteront de 10% : comptez 5,50 euros par opération.

Crédit photo : iStock

Selon le Journal du Net, les frais liés aux découverts vont également connaître une hausse de 10%, allant jusqu’à 6,60 euros. Les frais de commission d’intervention vont atteindre le plafond réglementaire fixé par la loi de 8 euros et connaître une hausse de 6%. Le prix des cartes bancaires va également augmenter. La carte Visa va passer à 33,30 euros par an (+5,71), tandis qu’il faudra débourser 204,40 euros par an pour la Visa Platinium (+3,65%) et 329,60 euros par an pour la Visa Infinite (+0,73%).

Mais à la Banque postale, l’augmentation la plus importante se retrouve dans les frais de service postal. À partir de 2025, le coût d’un retour d’un courrier à une adresse incorrecte va tripler. Les frais de retour vont passer de 7,50 euros à 20 euros et connaître une augmentation de 166,67%.

Si la Banque postale augmente ses frais, c’est parce qu’elle a été impactée par l’inflation et qu’elle a vu ses activités diminuer. Ainsi, pour continuer d’offrir des services de qualité à ses clients, la Banque postale triple ses prix. Cette banque n'est pas la seule à connaître un gros changement en 2025. C'est aussi le cas de ce deuxième établissement, qui compte près de 675 000 clients et qui devrait fermer ses portes l'année prochaine.