Voici quelques conseils pour bien choisir son assurance emprunteur.

L'achat immobilier est une étape ô combien importante dans une vie, surtout lorsqu'il s'agit du premier, car cela représente un véritable saut dans l'inconnu.

Tous les primo-accédants vous le diront, acquérir un bien pour la première fois s'avère aussi stressant qu'excitant. Il n'est donc pas rare de passer par tous les sentiments avant de franchir le pas. Qui dit première fois dit en effet appréhension. De tels projets font naître en nous des angoisses légitimes qu'il est important de ne pas négliger. Voilà pourquoi il faut veiller à bien assurer ses arrières et anticiper certaines choses pour s'éviter quelques désagréments et autres déceptions. Se laisser guider, c'est bien, mais se tenir informé, c'est mieux, car il n'y a rien de pire que d'être pris au dépourvu. Il faut donc savoir dans quoi on met les pieds, notamment lorsqu'il s'agit de choisir son assurance emprunteur.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, cette assurance n'est pas obligatoire mais elle est systématiquement demandée par l'organisme prêteur. Elle permet à toutes les personnes contractant un prêt immobilier de couvrir le remboursement de leur crédit si elles se retrouvent, du jour au lendemain, dans l'incapacité de payer leurs créances. Perte d'emploi, problème de santé, décès... personne n'est à l'abri d'un accident de la vie qui viendrait menacer son projet immobilier. Il faut donc parer à toutes éventualités et c'est là que l'assurance emprunteur intervient. Mais comment bien la choisir ?

Voici quelques conseils.

Voici comment choisir la meilleure assurance emprunteur

Un acheteur bien assuré est un acheteur serein. Voilà pourquoi l'assurance de prêt immobilier est cruciale lorsque l'on s'apprête à devenir propriétaire. Mais avant de faire son choix, il faut se poser les bonnes questions. Tout d'abord, sachez que vous êtes libre de choisir à tout moment votre assurance emprunteur. Ensuite, pour ne pas se tromper, il est généralement conseillé de dresser une liste des garanties clés, qu'il faudra inclure dans votre futur contrat.

Toutes les banques et les assureurs proposent ce type de contrat d'assurance. C'est notamment le cas de Cardif, membre du groupe BNP Paribas, auprès de qui vous pouvez par exemple contracter une assurance emprunteur Cardif, qui vous accompagnera dans votre projet.

Les offres d'assurances de prêt ne manquent pas, ce qui peut parfois compliquer les choses lorsqu'il s'agit de faire un choix. Mais pas de panique, nous sommes là pour vous aider.

Pour bien choisir, n'hésitez pas, dans un premier temps, à comparer plusieurs offres en faisant établir plusieurs devis et n'acceptez pas la première venue sans la consulter au préalable, y compris celle de votre organisme prêteur. Il faut savoir en effet que l'établissement bancaire, qui vous accorde le prêt, vous demandera, presque systématiquement, une assurance emprunteur, car les banques considèrent cela comme une garantie indispensable pour sécuriser votre investissement. Il est même fort probable que votre organisme prêteur vous en propose une lui-même. Si tel est le cas, sachez que rien ne vous oblige à l'accepter. Vous pouvez très bien refuser l'offre de cet établissement si les conditions ne vous conviennent pas. Dans ce cas, vous pouvez solliciter une autre assurance, émanant d'un autre organisme.

Crédit photo : iStock

Peut-on changer d'assurance emprunteur ?

Si vous êtes déjà assuré, mais que vous souhaitez changer d'assurance, c'est tout à fait possible en vertu de la Loi Lemoine de 2022. Celle-ci vous permet en effet de changer votre contrat d'assurance emprunteur à tout moment. Et ce, dès le lendemain de la signature du prêt.

Une fois votre nouvel assureur choisi, adressez à votre banque votre demande de résiliation par courrier recommandé, en y joignant votre nouvelle attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales du contrat. Votre banque analysera ensuite la conformité des garanties et donnera sa réponse sous 10 jours ouvrés. Dans le cas d'un accord, la nouvelle assurance prendra effet dès la réception de l'avenant au contrat de prêt. En revanche, si la banque refuse, l'établissement devra expliquer les raisons de cette décision par écrit, afin que vous puissiez adapter votre demande si nécessaire.

Notez enfin que vous n'avez pas à justifier votre décision. La seule condition requise est de conserver un niveau de garantie au moins équivalent à celui du contrat que vous souhaitez résilier.

Vous voilà suffisamment paré pour vous lancer. L'assurance emprunteur n'a désormais plus de secret pour vous.

Il ne vous reste donc plus qu'à vous mettre en quête du contrat idéal, qui sera adapté à vos besoins.