Hausse des prix du carburant : 5 réflexes à avoir au volant pour consommer moins

Alors que les prix du carburant ne cessent d’augmenter, voici 5 réflexes à avoir pour consommer moins quand on conduit.

Les conflits internationaux en Iran menacent notre approvisionnement en essence. Résultat : depuis quelques jours, les Français se ruent dans les stations-service, par crainte d’une pénurie. Si l’essence ne manque pas dans le pays, un autre problème est cependant soulevé : le prix du carburant ne cesse d’augmenter et le prix du litre de gazole dépasse les 2 euros le litre dans certains endroits.

Face à cette situation, plusieurs questions se posent : a-t-on le droit de remplir des bidons d’essence pour faire des réserves ? Mais aussi, comment consommer moins de carburant quand on conduit pour faire des économies ?

Les gestes à faire avant de partir

En effet, il est possible d’économiser son essence en adoptant les bons gestes quand on conduit. En faisant de “l’éco-conduite”, on peut notamment économiser jusqu’à 20% de carburant, soit 300 à 500 euros par an, selon Eco-Conso. Pour cela, voici quelques conseils.

Avant de partir, pensez à alléger au maximum le poids de votre voiture en retirant les objets intuiles qui l’alourdissent comme le coffre de toit, le porte-bagages et le porte-vélos. Préparez bien votre itinéraire en utilisant un GPS qui sélectionnera le trajet avec le moins de kilomètres ou le trajet le plus court, afin d’éviter les détours.

Entretenez régulièrement votre véhicule en vérifiant la pression des pneus tous les mois. Si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, vous consommerez plus de carburant. Vérifiez que la pression ne soit pas trop basse et jetez un oeil au niveau d’huile et de liquide de refroidissement. Selon Sud Ouest, nettoyer le filtre à air de votre voiture peut vous faire économiser 10% d’essence.

Sur la route

Une fois que vous conduisez, roulez à une vitesse modérée. Evitez la “conduite sportive” car elle entraîne un surplus de consommation qui peut atteindre 40% en ville. Conduisez de manière stable, comme si vous n’aviez pas de frein, sans freiner ni accélérer sans arrêt. Pensez également à regarder le compte-tours quand vous conduisez et utilisez votre régulateur de vitesse.

Enfin, essayez d’utiliser votre climatisation le moins possible et roulez les fenêtres ouvertes s’il fait trop chaud. En suivant tous ces conseils, vous économiserez au maximum votre carburant.