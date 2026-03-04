Alors que la guerre a éclaté au Moyen-Orient, de nombreux Français se sont rués dans les stations-service pour prendre de l’essence. Les experts se sont donc exprimés sur la crainte d'une pénurie.

Ces derniers jours, les conflits se multiplient en Iran, en Israël et aux États-Unis. Cette guerre inquiète les Français, notamment quand on sait que dans 95% des cas, les IA n’hésiteraient pas à provoquer une guerre nucléaire pour mettre fin aux conflits.

Mais d’autres questions préoccupent les Français, qui craignent de voir les prix s’envoler, notamment celui de l’essence. En effet, le détroit d’Ormuz, situé au sud de l’Iran, est l’un des principaux endroits de passage pour exporter du pétrole vers les États-Unis, l’Europe et l’Asie. Mais comme ce détroit est bloqué depuis plusieurs jours, cela pourrait impacter le prix et la possibilité de prendre de l’essence en France.

Les Français se ruent dans les stations-service

Pour cette raison, certains Français se sont rués dans les stations-service pour faire le plein de carburant. Ce comportement a également été vu en 2022, lorsqu’un homme a chargé 800 litres de carburants dans un camion. Mais il s’agit d’une mauvaise réaction selon Francis Pousse, président national Stations-service et Energies nouvelles du syndicat Mobilians, qui affirme qu’il n’y a aucune raison de s’alarmer.

“Non, il n’y a pas de risque de pénurie. Déjà en France, on a ce qu’on appelle des stocks stratégiques. 90 jours sont stockés sur le territoire français, ce qui permet de répondre à des situations d’urgence comme celle d’aujourd’hui. Les approvisionnements ne cesseront pas puisqu’il reste des producteurs habituels non concernés par ce blocage du détroit d’Ormuz, donc on continuera à être alimentés”, a déclaré Francis Pousse à RTL.

Un geste contre-productif

Ainsi, ne vous ruez pas dans les stations-service pour faire le plein d’essence, car ce geste est inutile et contre-productif. En effet, si tout le monde fait ça, c’est exactement ce qui risque d’engendrer une pénurie, et non les conflits internationaux.



Quand aux prix de l’essence, il y a un risque qu’ils augmentent dans les prochains mois si le conflit se mettait à durer. Cependant, il faudra attendre plusieurs semaines avant qu’il n’augmente de quelques centimes, ce qui montre une nouvelle fois que se ruer à la pompe dès maintenant est inutile.