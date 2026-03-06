A-t-on le droit de remplir des bidons d'essence pour faire des réserves par crainte d'une pénurie ?

Alors que les Français redoutent une pénurie d’essence dans les semaines à venir, une question se pose : a-t-on le droit de remplir des bidons d’essence directement à la pompe pour faire des réserves ?

Depuis quelques jours, les Français sont nombreux à se ruer aux stations-service pour faire le plein d’essence, suite aux conflits internationaux survenus en Iran, qui pourraient bloquer l’approvisionnement en carburant et faire monter les prix.

Mais en plus de faire le plein de leur véhicule, certaines personnes sont tentées de faire des réserves, craignant une pénurie. Cette pratique est très courante en France et de nombreux automobilistes n’hésitent pas à remplir des bidons d’essence à la pompe, comme l’a fait cet homme en 2022 qui a chargé 800 litres de carburant dans un camion.

Mais a-t-on vraiment le droit de remplir des bidons d’essence pour faire des réserves par crainte d’une pénurie ? Réponse.

Des conditions à respecter

Selon la loi, il est possible de remplir un bidon d’essence, sous certaines conditions très strictes. Comme le précise le magazine spécialisé Auto Plus, vous avez le droit de remplir un jerrican de 5 litres de carburant uniquement si vous êtes en panne. Ainsi, il est interdit de faire des réserves en prévision d'un événement.

Vous devez transporter le carburant dans des bidons adaptés et homologués. Le contenant ne doit pas faire plus de 60 litres. Pendant le transport, il doit être calé et solidement maintenu. Le véhicule doit être ventilé après avoir transporté le bidon d’essence, vous avez l’interdiction de fumer aux abords de la voiture et vous devez impérativement couper le moteur lors du remplissage ou du déplacement du jerrican.

Une amende salée

Une fois chez vous, vous devez respecter d’autres règles. Il n’est possible de stocker que 20 litres de carburant chez soi. Selon Ouest-France, ce dernier doit être utilisé uniquement pour une consommation personnelle et il est formellement interdit de le revendre. Enfin, le jerrican doit être installé loin des maisons et des sources de chaleur.

Notez que ces limitations peuvent changer en cas de crise. Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris pour interdire aux habitants de remplir un bidon d’essence à la pompe, afin de limiter par exemple une pénurie et laisser du carburant aux autres automobilistes.

Si vous ne respectez pas toutes ces conditions, vous risquez une contravention de seconde classe et une amende pouvant atteindre 150 euros. Votre bidon d’essence rempli peut également vous être confisqué. Vous connaissez désormais la bonne attitude à adopter en cas de crise.