Ce geste sur vos radiateurs cet automne peut vous aider à mieux chauffer votre logement et à réduire la facture cet hiver

C’est le moment d’effectuer un geste tout simple sur vos radiateurs afin de vous permettre de faire des économies d’énergie cet hiver.

Un geste simple à effectuer sur vos radiateurs

Cette année, l’automne commence un peu plus tard, le 23 septembre. C’est le moment idéal pour agir afin de faire des économies sur votre facture d’énergie cet hiver. Pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit d'effectuer un geste simple mais nécessaire à la maison pour avoir bien chaud sans devoir payer plus.

Alors, direction les radiateurs de votre maison. Un radiateur qui chauffe mal n’est pas un bon radiateur. Non seulement, il ne sera pas efficace et ne chauffera pas votre intérieur comme il se doit, mais en plus vous allez devoir payer plus qu’à l’accoutumée pour un service qui ne fonctionne pas autant qu'il ne devrait.

Purger ses radiateurs pour faire des économies d’énergie

C’est pourquoi, dès le début de l’automne, il est recommandé de purger ses radiateurs. Durant le printemps et l’été, de l’air s’est accumulé dans les radiateurs, en général dans le haut du dispositif. Vous vous retrouvez alors avec un radiateur qui est chaud en bas et froid en haut car l’eau chaude ne peut atteindre le haut à cause de l’air présent.

De plus, l’air dans les radiateurs entraîne des bruits gênants comme des gargouillis, signe que l’air est bien présent dans les tuyaux. Le hic, c’est que cet air piégé empêche les radiateurs de fonctionner correctement. Ils n’atteignent pas la température demandée par la chaudière, qui va alors faire un effort supplémentaire pour réaliser cette mission, explique Alterna Énergie.

Sauf que cela a des répercussions sur votre facture, puisque vos radiateurs consomment alors plus, mais également sur la durée de vie de votre chaudière.

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Comment purger vos radiateurs ?

Crédit photo :Liudmila Chernetska/ iStock

Pour purger vos radiateurs, il faut que votre chaudière soit éteinte (depuis au moins 15 minutes), indique Total Energies. Une fois qu’ils sont bien froids, dévissez la vis de purge qui se trouve sur le côté du radiateur. Placez un récipient dessous et laissez l’air et l’eau s’évacuer. Quand l’eau ne coule plus, le radiateur est purgé. Remettez la vis, faites de même avec les autres radiateurs et le tour est joué !

Il suffira ensuite de rallumer la chaudière afin qu’elle se remplisse d’eau et atteigne une pression idéale (1,5 bar pour un appartement ou maison sans étage ; 1,8 bar pour une maison à étage). Vous pourrez ensuite profiter de la chaleur des radiateurs cet hiver.