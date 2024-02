Kit solaire idéal : Quelles fonctionnalités rechercher ?

L’énergie solaire, véritable alliée en matière de consommation plus durable, gagne en popularité. En effet, de plus en plus de personnes s’engagent à produire leur propre électricité solaire, allégeant ainsi leur facture énergétique. Dans le lot des options disponibles, les kits solaires se présentent comme des solutions complètes, permettant une autonomie énergétique. Cependant, choisir le meilleur kit n’est pas souvent évident face à la variété des offres disponibles. Pour vous guider dans cette démarche, il est essentiel d’avoir une idée des fonctionnalités clés à rechercher lors de votre achat. Lesquelles donc ?

Puissance

La puissance des panneaux solaires se révèle être un critère fondamental lors du choix d’un kit solaire EcoFlow. Elle dicte la quantité d’énergie générée et fournie aux appareils électriques. Il s’agit là d’une considération pour répondre aux besoins énergétiques spécifiques de chaque utilisateur. Une puissance accrue garantit une disponibilité constante et abondante d’énergie. Cependant, il est impératif d’ajuster cette puissance en fonction du nombre et du type d’appareils utilisés.

La technologie des cellules photovoltaïques influe également sur la puissance des panneaux solaires. Trois types de cellules se démarquent. En premier, les monocristallines, hautement performantes, mais plus onéreuses, sont adaptées aux espaces restreints ou peu ensoleillés. Quant aux polycristallines, elles offrent un bon rapport qualité-prix et conviennent aux espaces moyens et zones modérément ensoleillées. Enfin, les amorphes, moins efficaces, mais plus abordables, sont idéales pour les vastes espaces et les zones très ensoleillées.

Capacité de stockage de la batterie

Cette caractéristique influence directement la quantité d’énergie que la batterie peut stocker et redistribuer aux appareils électriques. Une capacité plus élevée se traduit par une plus grande autonomie et une moindre dépendance au réseau électrique traditionnel. Bien entendu, cela nécessite une évaluation minutieuse des besoins énergétiques spécifiques liés au nombre, au type, à la fréquence et à la durée d’utilisation des appareils.

Par ailleurs, la diversité des batteries utilisées dans les kits solaires nécessite une compréhension approfondie des avantages et des inconvénients de chacune. Les batteries au lithium-ion, par exemple, offrent une performance exceptionnelle, une longue durée de vie et une résistance aux variations de température. Elles conviennent particulièrement aux kits solaires de haute qualité nécessitant une

puissance importante et une grande autonomie.

Les batteries au plomb-acide quant à elles s’adaptent bien aux kits de qualité moyenne, offrant une capacité et une autonomie modérées. En revanche, les batteries au nickel-cadmium, moins performantes et plus polluantes, sont à éviter en raison de leurs inconvénients notables, offrant peu d’avantages.

Onduleur et conversion de l’énergie

L’onduleur revêt une importance capitale, assumant la responsabilité de convertir l’énergie produite par les panneaux solaires et stockée dans la batterie. L’énergie solaire, intrinsèquement de type continu, nécessite une transformation pour s’adapter aux exigences des appareils électriques. Ces derniers fonctionnent majoritairement avec une énergie alternative. Deux catégories d’onduleurs se

distinguent : les sinusoïdaux et les modifiés sinusoïdaux.

Les onduleurs sinusoïdaux génèrent une énergie alternative sous une forme lisse et régulière, similaire à celle du réseau électrique. Ils conviennent particulièrement aux appareils sensibles tels que les ordinateurs, télévisions ou réfrigérateurs. En revanche, les onduleurs modifiés sinusoïdaux produisent une énergie alternative sous une forme anguleuse, moins proche du réseau électrique. Bien que moins coûteux et plus robustes, ils peuvent engendrer des interférences ou des dysfonctionnements avec certains appareils.

Vous l’aurez compris, le choix entre ces deux types d’onduleurs dépend des besoins spécifiques de l’utilisateur, en considérant le niveau de sensibilité des appareils et le budget disponible.

Contrôle et surveillance

Pour exploiter pleinement les bienfaits de l’énergie solaire, l’intégration d’un système de contrôle et de surveillance dans votre kit solaire est incontournable. Ce dispositif joue un rôle clé en mesurant, en suivant et en optimisant les flux énergétiques entre les panneaux solaires, la batterie, l’onduleur et les appareils électriques. Son rôle s’étend également à la détection et à la prévention des

éventuelles pannes ou dysfonctionnements du système solaire.

Divers types de systèmes de contrôle et de surveillance sont disponibles, variant en fonction de la marque et du modèle du kit solaire. Certains sont intégrés à l’onduleur tandis que d’autres prennent la forme de boîtiers ou de modules externes.

Connectés à internet via câble ou wifi, ils transmettent les données à une plateforme web ou une application mobile. Ils offrent ainsi à l’utilisateur un accès instantané aux informations sur la production, la consommation, la charge de la batterie, la qualité du réseau... Cette connectivité permet également à l’utilisateur d’exercer un contrôle à distance sur divers paramètres comme le mode de fonctionnement du kit solaire, le niveau de délestage ou la gestion de la charge du ballon d’eau chaude.

Durabilité et résistance

Lorsque vous investissez dans un kit solaire, vous envisagez une solution à long terme, capable de résister aux aléas climatiques. Il est donc important de choisir un kit solaire conçu avec des matériaux de construction robustes et de haute qualité.

Les panneaux solaires, exposés aux caprices météorologiques (pluie, neige, vent et grêle), exigent des matériaux résilients comme le verre trempé, l’aluminium ou le plastique renforcé. La certification selon des normes de sécurité et de fiabilité (Ex norme IEC61215, qui évalue la résistance aux chocs thermiques, aux cycles de gel-dégel, aux charges mécaniques et aux rayons UV) est également essentielle.

Les autres composants du kit solaire doivent également être adaptés aux conditions extérieures. Une étanchéité impeccable, une isolation efficace, une protection contre les surtensions ou les courts-circuits, ainsi qu’une fixation robuste sont autant de caractéristiques indispensables.

Certains kits solaires intègrent des dispositifs tels que des systèmes de dégivrage automatique ou de ventilation. En veillant à la qualité des matériaux et à la conception adaptée de chaque composant, vous assurez la résilience de votre kit solaire face aux éléments extérieurs.

Facilité d’installation

La simplicité d’installation constitue l’un des avantages incontestables des kits solaires. Son déploiement ne requiert ni travaux conséquents ni compétences spécialisées, rendant accessible l’énergie solaire à chacun.

La plupart des kits adoptent le concept plug-and-play, prêts à être connectés à une prise ordinaire, éliminant ainsi la nécessité d'une liaison au réseau électrique. Aucune intervention professionnelle ni autorisation du fournisseur d’électricité n’est indispensable. L’installation se résume à placer les panneaux solaires sur un support approprié, les connecter à l’onduleur et à la batterie, puis brancher

l’ensemble sur une prise. Le kit solaire devient opérationnel.

Facilitant davantage cette démarche, les kits solaires s’accompagnent de guides. Ces guides détaillent les étapes à suivre, les outils nécessaires, les précautions à prendre et sont souvent enrichis d’illustrations pour une compréhension claire.