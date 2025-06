Vos chaussures sentent mauvais ? Cette astuce méconnue élimine TOUTES les mauvaises odeurs

Il ne vous suffira que d’un peu de patience pour venir à bout des odeurs désagréables qui se dégagent de vos chaussures. Avec en prime, l’occasion de retrouver leur odeur d’origine.

En été, il ne fait pas chaud que sous le soleil. Vos chaussures aussi peuvent être de vraies fournaises. Peu importe le type de chaussures que vous portez (fermées ou ouvertes, baskets ou non), elles renferment en plus de la chaleur une odeur très forte.

Même si les mauvaises odeurs peuvent être très gênantes, il n’y aucun mal à cela, sauf pour votre odorat. L’odeur malodorante de vos chaussures est tout ce qu’il y a de plus normal. Elle est causée par l’humidité liée à la transpiration, qui augmente en été ou durant une activité physique. Et les coupables, ce sont les bactéries et champignons qui s’y développent avec aisance dans des paires de chaussures fermées.

Pour contrer cela, certains ont la solution : asperger les chaussures de spray anti-odeur ou les aérer à l’extérieur. Sauf qu’il existe une solution insolite et méconnue qui ne coûte rien. Tout ce dont vous aurez besoin est de sac plastique hermétique et de vos chaussures.

Une astuce simple pour éliminer les mauvaises odeurs des chaussures

Crédit photo : AndreyPopov/ iStock

Cette astuce improbable a été partagée sur TikTok par le compte Livecomposed. L’internaute invite à placer les chaussures malodorantes dans un sachet hermétique que vous fermez. Ensuite, il suffit de les placer au congélateur durant 24 heures. Une fois ce lapse de temps écoulé, récupérez vos chaussures.

Contre toute attente, les chaussures ne dégagent plus de mauvaises odeurs. Elles sortent du sac comme si elles n’avaient jamais abrité de pieds. Cette petite astuce est pourtant des plus simple. Le froid du congélateur va éliminer les bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs. Voilà pourquoi les chaussures retrouvent leur odeur d’origine 24 heures plus tard.

Par ailleurs, le temps de conservation au congélateur peut être réduit à 12 heures si l'odeur qui se dégage des chaussures est modérée. Aussi, pour plus de réussite, vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate de soude dans vos chaussures avant de les mettre au congélateur. Les sachets de thé noir secs font également l’affaire. Toutefois, inutile de mettre les chaussures au froid pour cette astuce. Le site de Twinings conseille de laisser les sachets agir toute la nuit.

Enfin, n'oubliez pas que ces opérations ne fonctionnent pas indéfiniment et qu’il vous faudra les répéter de temps en temps.