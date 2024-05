Le prix de votre consultation chez le médecin va augmenter : voici pourquoi

D'ici à la fin de l’année 2024, le prix de la consultation chez un médecin généraliste pourrait augmenter. On vous en dit plus sur le sujet.

Combien va coûter une consultation chez le médecin généraliste ? Selon un accord finalisé ce 17 mai 2024 entre l’Assurance-Maladie et les syndicats des médecins libéraux, le prix d’une consultation chez un généraliste pourrait bien augmenter d'ici à la fin de l’année.

Crédit : iStock

Un nouveau prix pour la consultation chez le médecin

Cette nouvelle convention médicale a pour but de remplacer celle de 2016. Le but de ce texte ? Des revalorisations pour les spécialistes et des engagements collectifs pour l'accès aux soins. Ainsi, comme le rapporte l’Humanité, le prix de la consultation passerait de 26,50€ à 30€. Une proposition de texte qui devrait prendre effet au mois de décembre 2024. Parmi les autres modifications proposées ? La mise en place d’une “consultation longue”, à 60€, qui permettrait aux patients de plus de 80 ans d’avoir un suivi plus long après une hospitalisation ou de bénéficier d'un peu d'aide pour remplir leur dossier d’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Par ailleurs, l’avis ponctuel d’un autre médecin, lorsqu’un médecin généraliste demande l’expertise d’un confrère, sera revalorisé à 60€ au lieu de 56,50€.

Crédit : iStock

Quel est le but de ce texte ?

Ce texte prévoit également de lutter contre la désertion de certains médecins dans des régions de France. Comment ? Grâce en partie à la revalorisation du forfait du médecin traitant. En effet, une rémunération complémentaire serait calculée en fonction de la patientèle déclarée et de ses caractéristiques. À noter que ces revalorisations proposées dans le projet représentent environ 1,6 milliard d'euros de dépenses en plus pour l'Assurance-maladie et 1,9 milliard d’euros en incluant les dépenses de la complémentaire santé. Il faudra encore attendre la fin de semaine afin de savoir si les organisations de généralistes signeront cet accord.

À suivre donc…