Oubliez le ventilateur, voici l'appareil efficace et pas cher pour vous rafraîchir lors des fortes chaleurs

Avec la canicule qui s’abat sur notre territoire, les ventilateurs deviennent les objets convoités du moment. Mais il existe un substitut qui est tout aussi efficace et injustement boudé.

Un excellent substitut aux ventilateurs classiques

La canicule a fait son apparition en France. Alors, pour se rafraîchir, chacun sa méthode. Et rien ne vaut mieux qu’un bon ventilateur ou qu’une climatisation. Sauf que tout le monde n’a pas la chance ni forcément les moyens d’en posséder. Pas de souci, puisque cette installation que beaucoup de foyers français possèdent déjà est tout aussi efficace.

Moins répandus de nos jours, les ventilateurs ou brasseurs de plafond sont une parfaite alternative. Si vous en avez, ne vous en séparez pas. Grâce à ses longues pales, le ventilateur de plafond brasse de l’air frais qui se répand dans la pièce. Selon les spécialistes, vous pouvez même perdre jusqu’à 5°C en température ressentie.

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Un appareil moins énergivore pour autant d’efficacité

Crédit photo : Alice Foster/ iStock

On l’a dit, le ventilateur de plafond brasse de l’air frais. Mais ce qu’on sait moins, c’est que l’appareil est moins gourmand en énergie que les ventilateurs classiques tout en étant très efficace.

« Un brasseur d’air consomme 25 à 40 fois moins d’électricité qu’une clim, pour un service rendu qui peut être comparable », affirme Robert Célaire, ingénieur bioclimaticien (via Presse Citron).

Derrière ses airs un peu vieillots, le ventilateur de plafond reste un excellent moyen de rafraîchir votre intérieur. C’est d’ailleurs le choix qu’a fait la commune de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, en en installant 150 dans une trentaine de logements pour 90 000 euros.

Par ailleurs, le ventilateur de plafond est aussi efficace en hiver. Les appareils les plus récents permettent de répartir l’air chaud lorsqu’ils tournent dans un sens opposé à celui de l’été. Pour plus d’efficacité, il est recommandé d’installer les ventilateurs de plafond à 2,30 mètres du sol. Cependant, la hauteur sous plafond est généralement de 2,50 mètres dans les maisons et appartements en France.

Quoi qu’il en soit, le ventilateur de plafond reste un bon appareil qui peut rafraîchir votre intérieur pour un coût moins élevé qu’un ventilateur ou un climatiseur.