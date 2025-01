Lidl vous révèle ses 7 meilleurs astuces bricolage pour faciliter vos travaux du quotidien

Si vous débutez en bricolage mais que vous avez besoin d’effectuer de petits travaux dans votre maison, voici quelques conseils qui devraient vous aider.

Au moment de faire des travaux chez soi, il n’est pas toujours facile de savoir comment s’y prendre. Si vous avez l’âme d’un bricoleur, vous n’avez sûrement pas besoin d’aide mais si vous êtes débutant, la tâche peut s’avérer plus compliquée. Pour vous aider, la marque Parkside a livré quelques conseils en la matière.

Parkside est la marque de bricolage de Lidl. En plus des produits alimentaires, l’enseigne discount propose de nombreux produits à petits prix pour vous aider au quotidien, comme cet objet de bricolage indispensable vendu à prix cassé, ou ce produit qui vous permettra de garder une maison toujours propre. Au fil du temps, Parkside est devenue une marque incontournable des rayons Lidl, en proposant des outils et des accessoires de bricolage et de jardinage à petits prix, tout en privilégiant la qualité. Le succès de la marque est tel que Lidl a récemment ouvert deux magasins autonomes Parkside.

Pour aider les consommateurs, Lidl et Parkside ont accepté de livrer quelques conseils pour réaliser de petits travaux chez soi, afin de ne pas faire d’erreur et de travailler comme un pro. Que vous ayez besoin de scier, de peindre ou de percer, voici quelques astuces pour obtenir des résultats propres et nets.

Scier du bois

Quand on scie du bois, les bords du matériau peuvent s’effilocher et rendre un mauvais résultat. Pour éviter cela, Parskide recommande de “désactiver le mouvement pendulaire de la scie sauteuse”, comme le précise MCE TV. Ce réglage est disponible sur tous les modèles Parkside Performance. Si vous le souhaitez, vous pouvez également poser un ruban adhésif sur la zone à scier afin d’empêcher le bois de se déchirer.

Percer un trou

Crédit photo : iStock

Faire un trou dans du bois n’est pas toujours évident puisque le bois peut rapidement éclater autour du trou et se fendre. Pour éviter cela, il est conseillé de fixer une planche de bois sous la pièce à percer en utilisant des pinces de serrage pour un résultat impeccable.

Reboucher un trou

Reboucher un trou est un geste que nous effectuons fréquemment, notamment lorsque nous quittons un logement que nous avons loué. Pour reboucher le trou convenablement et ne laisser aucune trace, voici quelques conseils donnés par Lidl. Après avoir introduit l’enduit dans le trou à reboucher, passez une spatule afin de lisser l’endroit et ne laisser aucune trace. Utilisez une spatule plus large que le trou à reboucher pour un résultat impeccable. Une fois que le mur est sec, prenez une cale et du papier de verre fin afin de poncer légèrement la surface.

Faire de la peinture

Crédit photo : iStock

On le sait : faire de la peinture est salissant et il est indispensable de se vêtir de vêtements auxquels on ne tient pas pour éviter les catastrophes. Pour éviter que votre peinture n’éclabousse et coule sur votre pinceau, Parkside recommande de placer un élastique tendu autour de votre pot pour essuyer votre pinceau proprement sans vous salir. Pensez également à tapisser votre bac à peinture avec une feuille d’aluminium pour faciliter le nettoyage.

Remplacer un joint

Les joints sont indispensables pour assurer l’étanchéité de l’évier ou de la douche mais avec le temps, ils peuvent s’user et vous devez les remplacer. Après avoir retiré l’ancien joint, grattez la surface pour qu’il ne reste aucun résidu et passez un chiffon propre imbibé d’un produit nettoyant. Une fois que la pose est finie, utilisez un carton ridige, un objet en demi-cercle ou même votre ongle pour lisser le joint et faire en sorte qu’il adhère parfaitement au reste.

Fixer une étagère

Crédit photo : iStock

Poser une étagère ou un autre objet contre un mur, comme un miroir, nécessite forcément de faire des trous. Pour cela, vous aurez besoin de divers outils comme des vis et des chevilles. Lidl recommande de ne pas planter directement le clou dans le mur, notamment s’il s’agit d’un mur en plâtre, car vous risquerez de l’arracher. Utilisez des chevilles adaptées au matériau de votre mur ainsi qu’une mèche de perceuse de bonne taille. Enfin, si vous faites un trou dans du carrelage, pensez à étendre un morceau de scotch sur la surface pour éviter de fendre le carreau, de la même manière que le bois.

Éliminer les rayures

Votre meuble en bois est abîmé et présente de grosses rayures que vous aimeriez éliminer ? Si les rayures sont profondes, voici quelques conseils pour en venir à bout. Vous pouvez utiliser un marqueur indélébile de la même teinte que la table pour camoufler la fissure, mais attention : la table ne doit pas être en contact avec des produits alimentaires. Si c’est le cas, Lidl recommande d’utiliser une feuille de mélaminé de la même couleur que la table pour la coller directement sur la surface et masquer les dégâts.

Vous connaissez maintenant quelques conseils de base pour ne pas faire d'erreur pendant vos travaux de bricolage.