Vous risquez une lourde amende si vous roulez trop lentement

Sur la route, il faut toujours respecter les limitations de vitesse. Mais attention, car rouler trop en-dessous des limitations recommandées peut être punissable d’une lourde amende.

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Peut-on être sanctionné quand on roule trop lentement ?

Sur la route, il faut respecter les règles de sécurité au risque de créer un accident ou de recevoir une amende. D’ailleurs, on pense souvent que les amendes sont exclusives aux excès de vitesse, mais il n’en est rien.

Rouler trop lentement peut également vous valoir une amende salée. Ainsi, des automobilistes se sont déjà posés la question suivante : « Peut-on être sanctionné(e) quand on roule trop lentement sur l’autoroute ? » La réponse est oui et ce, pour des raisons évidentes de sécurité.

La suite après cette vidéo

Quelle amende pour les automobilistes lents sur les autoroutes ?

Autoroute encombrée par la circulationCrédit photo : Jakob Berg/ iStock

Ce n’est pas parce que vous roulez lentement que ce n’est pas dangereux. Le Code de la route rappelle ainsi dans l’article R413-19 qu’il est interdit de « gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. »

Ainsi, sur les autoroutes, les automobilistes n’ont pas le droit de rouler sous une vitesse de 80 km/h à gauche si la circulation est fluide et que la visibilité n’est pas entravée par les conditions météorologiques. En revanche, si ces conditions entrent en jeu (ou si un véhicule est en panne ou transporte une chargement potentiellment dangereux), la vitesse réduite de 80 km/h est recommandée et valable.

Enfin, rouler trop lentement sur autoroute entraîne une amende de deuxième classe de 35 euros mais le montant peut atteindre les 150 euros. Comme l’indique le site L’Automobiliste, une conductrice suisse qui roulait trop lentement a écopé d’une amende de 2600 euros. En France, des conducteurs trop lents ont été interpellés ou pire, ont créé un accident mortel.

Amende
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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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