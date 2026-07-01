Lidl va vendre 200 000 ventilateurs et climatiseurs ce jeudi, voici comment vous en procurer

Alors qu’on constate une rupture de stock de ventilateurs et de climatiseurs dans toute la France, Lidl va organiser une grande vente ce jeudi.

Bien que les températures aient baissé depuis quelques jours, il a fait très chaud en ce mois de juin. Une grosse canicule s’est abattue sur la France et les températures ont largement dépassé les 35 degrés sur l’ensemble du pays, avec des pics à 40 degrés dans certaines régions.

Crédit photo : Lidl

Dans les logements, il a fait une chaleur étouffante puisque certains appartements ont atteint plus de 30 degrés. Pour les Français, il était très difficile de supporter la chaleur, notamment la nuit. Face à cette situation, de nombreuses personnes ont décidé d’investir dans un ventilateur ou un climatiseur. Mais face à la forte demande, ces produits ont rapidement été en rupture de stock dans de nombreux magasins de France.

200 000 appareils mis en vente

Si vous faites partie des personnes qui n’ont pas pu acheter de climatiseur ou de ventilateur, bonne nouvelle : Lidl va organiser une grande vente ce jeudi 2 juillet. L’enseigne va vendre des ventilateurs, des climatiseurs et des rafraîchisseurs d’air. Au total, plus de 200 000 appareils seront mis en vente. Ils seront répartis dans les 1 600 magasins Lidl de France, ce qui équivaut à une moyenne de 125 appareils par magasin.

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En plus de cela, les clients abonnés au programme de fidélité Lidl Plus pourront profiter d’une réduction sur certains produits. Le ventilateur colonne, habituellement au prix de 19,99 euros, sera vendu à 14,99 euros. Le ventilateur sans pales sur pied passera de 89 à 69 euros. Vous pourrez également acheter un climatiseur mobile à 179 euros, un ventilateur de table à 13,49 euros ou encore un mini-ventilateur à 3,99 euros.

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Un achat possible sur internet

Il sera également possible de se procurer ces appareils directement sur le site internet de Lidl. Là encore, vous devrez attendre ce jeudi 2 juillet pour accéder à la vente. Si vous êtes intéressé, nous vous conseillons de faire vite car la demande risque d’être très forte.

Pour maximiser vos chances d’acheter un ventilateur ou un climatiseur, rendez-vous chez Lidl dès l’ouverture.