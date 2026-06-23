68 vols en 2 mois : cet accessoire Renault à 500 € est arraché en quelques secondes par les voleurs en France

Avis aux propriétaires de voitures Renault : cet accessoire coûteux est de plus en plus ciblé par les voleurs, qui le revendent sur le marché noir.

Ce n’est un secret pour personne : le vol de pièces détachées automobiles est un véritable fléau.

À Blois, dans le Loir-et-Cher, un accessoire en particulier est recherché par les malfaiteurs. La raison ? il peut se revendre très vite sur le marché noir.

Cet accessoire auto très ciblé par les voleurs

Ce phénomène inquiétant touche les propriétaires de Renault, rapporte le site MCE TV. Pourquoi ? Les véhicules concernés sont équipés d’une caméra de recul qui intéresse les voleurs.

En seulement deux mois, 68 dispositifs ont été dérobés sur les modèles ciblés, ce qui a conduit à de nombreux dépôts de plainte au commissariat.

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Cora, une habitante, fait partie des victimes. Elle s’est fait dérober sa caméra de recul alors que son véhicule était stationné devant son domicile.

Cette dernière assure n’avoir rien remarqué. Et pour cause : les voleurs n’ont aucune difficulté à retirer cet accessoire.

Selon nos confrères, la pièce ne présente aucun obstacle pour les voleurs, car elle est intégrée au logo arrière en un seul bloc. Résultat : elle peut être retirée en quelques secondes, « sans outil et sans compétence particulière », soulignent-ils.

« La fixation est très simple, c’est avec du scotch double face qui est vraiment mis par le constructeur. Là on a une connectique toute simple qui vient, donc à retirer c’est enfantin », explique de son côté la lieutenante Aurore Fayolle, cheffe par intérim du service départemental de police judiciaire.

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Jusqu’à 500 euros pour le remplacer

Le moins que l’on puisse dire, c’est que remplacer cette pièce détachée pèse lourd sur le porte-monnaie. Certains garages facturent entre 300 et 500 euros.

En plus de cela, seuls les propriétaires ayant souscrit une assurance tous risques peuvent prétendre à un remboursement. Vous l’aurez compris, les autres automobilistes doivent assumer l’intégralité des réparations.

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Face à cette situation, des conducteurs ont choisi de renforcer la fixation de la caméra en installant des rivets sur le logo arrière.

De leur côté, les voleurs revendent la marchandise sur les sites de vente entre particuliers et les réseaux sociaux, où elle s’écoule très vite à bas prix. Un business très lucratif, qui leur permet d’enchaîner les vols pour des gains rapides.

En pleine tourmente, le constructeur Renault est sorti du silence et explique avoir modifié l’intégration de la caméra sur ses nouveaux modèles afin de rendre son arrachage impossible.

Reste à voir si cela suffira à dissuader les auteurs de ces vols.