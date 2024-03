Lycée : un nouveau stage obligatoire en classe de seconde, voici tout ce qu'il faut savoir

Au mois de juin, tous les élèves de seconde générale et technologique devront effectuer un stage obligatoire dans une entreprise, d’une durée de deux semaines. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouveauté.

Jusqu’à présent, les élèves en troisième au collège devaient suivre un stage obligatoire dans une entreprise. D’une durée de cinq jours, consécutifs ou non, ce stage était le seul dans le cursus scolaire d’un élève jusqu’à la fin du lycée. Cependant, ce n’est maintenant plus le cas puisque le gouvernement a annoncé la mise en place d’un deuxième stage d’observation obligatoire, qui devra être effectué en classe de seconde, au lycée.

Comme au collège, ce stage pourra être effectué dans une entreprise, une administration ou une association. Il devra être effectué du 17 au 28 juin 2024 et une convention devra obligatoirement être signée par le lycée et la structure d’accueil.

“L’objectif de ce stage d’observation est de permettre aux élèves de découvrir différentes facettes du monde professionnel pour envisager ensuite un choix d’orientation plus libre, mieux éclairé, plus dégagé de l’autocensure sociale ou genrée, en lien avec les grands défis écologiques, numériques, économiques que les régions et le pays relèvent”, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale dans un communiqué.

Deux semaines de stage obligatoires

Ce stage sera d’une durée de deux semaines. Il sera possible d’effectuer deux semaines dans la même structure, mais aussi de faire une semaine dans une première structure et la seconde dans une autre totalement différente. Pendant ce temps, les élèves de première et de terminale passeront leurs épreuves du bac, qui auront lieu du 14 juin au 3 juillet.

Crédit photo : iStock

Dès ce mercredi 6 mars, “chaque entreprise, association, collectivité locale, administration de l’État, hôpital” peut proposer une ou plusieurs offres de stage sur l’espace dédié 1jeune1solution. À partir du lundi 25 mars, les lycéens pourront commencer leurs recherches de stage sur cette même plateforme.