Un élève de 3ème décroche un stage chez Louis Vuitton grâce à un tweet de sa mère

Passionné de dessin depuis l’enfance, un collégien âgé de 13 ans rêvait de décrocher un stage chez Louis Vuitton. Un rêve réalisé grâce à sa mère qui avait tweetait ses croquis.

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves ! Milan, un collégien âgé de 13 ans, nourrissait beaucoup d’espoirs à l’idée d’obtenir un stage d’observation chez Louis Vuitton. Au début du mois, sa mère décide de le soutenir en tweetant ses dessins et ses croquis, espérant être repérée par la maison mythique de mode.

[HELP] Je dois trouver impérativement un stage de 3e pour mon fils Milan de 13ans...et pas n'importe quelle Maison...



Bonjour @LouisVuitton



Mon fils est juste un petit peu, beaucoup, passionné par votre marque et le cuir.



Il est aussi très doué sur Photoshop sur… pic.twitter.com/BWzdHu97u7 — Odessa (@LouiseOdessa) November 7, 2023

La publication est rapidement devenue virale, au point de susciter l’intérêt de Marie Gentric, journaliste chez BFM TV. Cette dernière va alors consacrer une chronique aux créations virales du jeune adolescent.

Le casse-tête du stage de 3ème... surtout quand on n'a aucun contact dans le milieu. Le rêve de Milan, 13 ans, c'est de le faire chez Louis Vuitton. Ses dessins de mode sont bluffants. J'espère que cette chronique lui donnera un petit coup de pouce. @BFMTV pic.twitter.com/Rzi7BSBd34 — Marie Gentric (@MarieGentric) November 9, 2023

“Louis Vuitton, c’est magique !”

Cette exposition médiatique va permettre à Milan de décrocher finalement son stage d’observation chez Louis Vuitton, durant la semaine du 18 au 22 décembre. Durant son stage, il a pu rencontrer des personnalités de la mode comme le designer espagnol Johnny Coca qui a récemment rejoint Louis Vuitton en tant que directeur des accessoires féminins.

Un élève de 3ème décroche un stage chez Louis Vuitton grâce à un tweet



L'image du jour par @mariegentric pic.twitter.com/sawY0g0n2S — BFMTV (@BFMTV) December 20, 2023

Atteint de troubles de l’attention et rencontrant des difficultés à l’école, Milan a été invité à s’exprimer auprès de BFM TV par rapport à son expérience chez Louis Vuitton : “Je me sentais vraiment plus à l’aise là-bas qu’à l’école. Je me sentais vraiment dans mon milieu. Louis Vuitton c’est magique ! Ça a tout changé pour moi, c’est un début de vie”.

De quoi confirmer ses aspirations à devenir un styliste de grand talent dans le monde de la mode.