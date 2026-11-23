Lors de contrôles routiers, il est désormais possible de présenter son smartphone avec son permis de conduire numérique grâce à une procédure ultra simple.

Dans un souci de dématérialisation soutenu par le ministère de l’Intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés, le permis de conduiree est désormais disponible sur smartphone.

La procédure a depuis été simplifiée et déjà plus de 1,7 million de permis de conduire ont été activés en version numérique.

Le permis de conduire est disponible numériquement depuis deux ans

Depuis le 14 février 2024, les automobilistes peuvent présenter leur permis de conduire en version numérique lors d’un contrôle routier. En effet, l’application France Identité permet de centraliser plusieurs documents officiels parmi lesquels la carte grise, la carte d’identité et donc le permis de conduire.

Plus de 1,7 million de permis de conduire ont déjà été activés en version numérique. Pour cela, rien de plus simple puisqu’il suffit de présenter son smartphone aux forces de l’ordre après avoir ajouté son permis sur l’application France Identité. Cela dit, il y a quelques détails à connaître pour être dans les règles tandis que, dans le même temps, la procédure vient d’être simplifiée.

Une procédure simplifiée grâce à un QR code

Crédit photo : Spitzt-Foto/ iStock

Pour pouvoir profiter de cette version dématérialisée, vous devez posséder un smartphone sous Android 11 minimum avec NFC ou iOS 16.6 minimum, mais surtout être majeur, être titulaire du permis (que vous ayez le nouveau format carte bancaire ou le permis rose) et posséder une carte d’identité au format carte bancaire (distribuée depuis 2021).

Installez l’application France Identité sur votre smartphone et importez votre permis de conduire soit via le numéro de dossier NEPH (qui apparaît aussi sur le titre physique), soit via une attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS) disponible sur le site Mes points permis, détaille Mon petit permis.

L’ADCS génère un QR code que vous pouvez scanner après avoir ouvert l’application France Identité. Votre permis est désormais à portée de main en version numérique. En plus, depuis mars 2026, la procédure a été allégée et simplifiée : il n’est plus obligatoire de lire la puce du document en NFC, un simple déverrouillage du téléphone suffit.

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Le format numérique n’est pas accepté à l’étranger

Lors d’un contrôle routier, présentez simplement le QR code près du terminal des forces de l’ordre. Par ailleurs, notez que le permis numérique est un complément et ne remplace pas la version physique que vous devez conserver. De plus, rien ne vous oblige à passer au format numérique. Vous présentez le format de votre choix en cas de contrôle.

Enfin, le permis numérique n’est pas reconnu au-delà des frontières françaises. Les autorités étrangères n’acceptent pas le QR code pour le moment, et seule la version physique est acceptée.