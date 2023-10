Vous ne devez surtout pas ranger votre lait dans la porte du frigo et voici pourquoi, selon les experts

Dans la cuisine, certaines habitudes déconseillées sont bien ancrées dans notre quotidien. Parmi elles, le fait de déposer la bouteille de lait ouverte dans la porte du frigo. D'après l'institut professionnel du lait de consommation, c'est une très mauvaise idée.

Des gestes du quotidien qui nuisent à la conservation des aliments

Tous les frigos sont équipés d'emplacements spécifiques pour accueillir les bouteilles ouvertes. Placés dans la porte, ces espaces se révèlent très pratiques au quotidien. Difficile, donc, de procéder différemment.

Pourtant, certaines boissons sensibles devraient être rangées ailleurs pour bénéficier d'un mode de conservation optimal. C'est le cas du lait en bouteille.

Le lait : un aliment sensible à la prolifération des bactéries

Le lait est un élément propice à la prolifération des bactéries. Même stérilisé, il nécessite une conservation rigoureuse pour éliminer tout risque d'intoxication alimentaire. Ainsi, l'institut professionnel du lait de consommation a rappelé que cette boisson peut être conservée au sec, uniquement si elle n'a pas été ouverte.

S'agissant d'un lait pasteurisé, les spécialistes recommandent une conservation au frigo. À savoir que la date de péremption est généralement plus courte. Il faut donc rester vigilant.

Attention, dès lors qu'une bouteille est ouverte, le lait doit impérativement être conservé au réfrigérateur. Car la température idéale pour bloquer la prolifération des bactéries se situe entre 0 et 5°C. De plus, une fois entamée, cette boisson ne peut être consommée au-delà de cinq jours.

Pourquoi la bouteille de lait n'a pas sa place dans la porte du frigo ?

Parce le lait nécessite une température de conservation n'excédant pas 5°C, il convient de ne pas le ranger n'importe où dans le frigo. Par habitude, nous plaçons cet aliment dans l'espace réservé au rangement des bouteilles. Ainsi, lorsque l'on ouvre la porte du réfrigérateur, on saisit cette boisson tout naturellement, sans même la chercher. De plus, certaines bouteilles fuient au niveau du bouchon lorsqu'elles sont rangées en position allongée.

Quoi qu'il en soit, la porte du frigo n'offre pas de bonnes conditions de conservation à cet aliment. Car c'est dans cette zone que les déperditions de fraîcheur sont les plus importantes. Autrement dit, c'est la zone du réfrigérateur la plus variable. Et ce n'est pas une surprise puisque cette partie est très exposée à la chaleur à chaque ouverture.

Où faut-il la conserver ?

Ainsi, les spécialistes recommandent de déposer les bouteilles de lait sur les étagères hautes du frigo. Car ce sont les zones les moins sujettes aux variations de température. Cet emplacement est donc le meilleur moyen de garantir une température adaptée à la conservation du lait, et ce, de manière constante.

On dit souvent que la zone la plus froide du frigo se situe au niveau des premières étagères, au-dessus du bac à légumes. Mais c'est aussi une zone sensible aux variations de température avec les ouvertures répétées. C'est pourquoi les spécialistes préfèrent privilégier la partie haute du frigo, moins sujette à ces variations. En outre, il ne tient qu'à vous de bien régler la température dans le réfrigérateur.

Attention, un lait mal conservé peut provoquer de graves intoxications alimentaires. Car les bactéries qui s'y développent entraînent des troubles digestifs importants, notamment chez les personnes fragiles.