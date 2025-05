Depuis 10 ans, elle vit gratuitement dans des hôtels luxueux grâce à une astuce aussi simple que géniale

Il y a dix ans, une Américaine a vendu son appartement de Floride. Depuis lors, elle vit gratuitement dans des hôtels luxueux grâce à une technique bien rodée.

Elizabeth Shores a trouvé la clé du bonheur. Depuis dix ans, cette Américaine vit gratuitement dans de luxueuses stations balnéaires situées aux quatre coins de la planète.

Jamaïque, Costa Rica, Mexique…Elle a pris l’habitude de poser ses valises dans des hôtels cinq étoiles prestigieux.

Aussi fou que cela puisse paraître, Elizabeth passe ses journées à se prélasser sur la plage tout en sirotant des cocktails - tout cela sans avoir à débourser le moindre centime.

Crédit Photo : Elizabeth Shores

En plus de cela, ce mode de vie lui permis d’économiser des milliers de dollars. Comment a-t-elle fait ?

Dans une interview accordée au Daily Mail, la globe-trotteuse pas comme les autres a dévoilé son astuce pour vivre comme elle.

Une opportunité en or

Tout commence en 2012. Alors qu’elle est en train de parcourir le web, elle tombe sur un programme intitulé « Fitness Pro Travel ».

Dans le détail, ce programme propose des séjours gratuits dans des hôtels cinq étoiles de différents pays en échange de l’enseignement de deux cours de yoga par jour.

« Cela ressemblait à une échappatoire trop belle pour être ignorée, et c'est exactement ce qui s'est passé », raconte Elizabeth.

Crédit Photo : Elizabeth Shores

Adepte du yoga, elle décide de tenter sa chance en 2015 et passe un diplôme lui permettant d’enseigner cette discipline. En parallèle, elle vend son appartement de Floride et s’envole vers sa première destination.

« En échange de deux cours par jour, souvent les deux le matin, le centre de villégiature prend en charge l'hébergement, la nourriture, les boissons et l'accès à tous les invités », explique l’Américaine.

Elle ajoute :

« Ce n’est pas un salaire, mais cela permet d’effacer tous les frais de séjour dans le pays ».

Du rêve à la réalité

Après son premier voyage, Elizabeth a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait faire cela à long terme. À l’époque, elle avait un poste dans le domaine du marketing d'entreprise et du développement commercial. Par chance, elle a obtenu sa demande de faire du télétravail à temps complet.

Depuis lors, elle travaille à distance depuis « des endroits magnifiques partout dans le monde », tout en séjournant dans des lieux de villégiature exquis.

« Jusqu'à présent, j'ai enseigné au Mexique, au Costa Rica, en Jamaïque et à Curaçao. La plupart des centres ne demandent que deux cours par jour, tôt le matin », se réjouit Elizabeth.

Crédit Photo : Elizabeth Shores

Selon Elizabeth, chaque centre de villégiature coûte généralement plus de 1 000 dollars (environ 882) par nuit, et elle estime avoir reçu plus de 100 000 dollars (88 285 euros) en hébergement gratuit au cours des dix dernières années.

Comme elle le précise, chaque contrat dure sept nuits et comprend six jours d'enseignement et un jour de congé. À noter que son conjoint s’est empressé de la rejoindre.

« Entre l'enseignement et le travail à distance, nous avons couvert toutes nos bases. Pas de loyer. Pas de courses. Juste nos valises et une connexion Wi-Fi étonnamment forte », assure la principale concernée.

Crédit Photo : Elizabeth Shores

Toutefois, Elizabeth et son compagnon ont décidé de retourner vivre aux États-Unis après avoir accueilli leur fille.

« Nous essayons toujours de réserver un ou deux contrats par an lorsque nous le pouvons. La vie de station balnéaire à plein temps était géniale, mais maintenant c'est un levier que nous actionnons lorsque nous voulons nous rééquilibrer en tant que famille avec des enfants en bas âge », explique-t-elle.

Aujourd’hui, elle affirme que cette initiative a changé leur vie pour le mieux, les aidant non seulement à économiser de l’argent, mais aussi à créer d’incroyables souvenirs.