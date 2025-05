Vinted : «600€ en deux heures», elle dévoile ses 3 astuces ultimes pour vendre rapidement

Vous avez envie de faire du vide dans vos placards, et par la même occasion, gagner de l’argent ? Voici les meilleures astuces de vente sur Vinted. Zoom.

Le printemps est terminé et vous en avez profité pour faire un grand tri dans votre dressing ? Vous avez eu raison ! On le rappelle : désencombrer son intérieur et ses placards, permet de faire le vide, aussi dans sa tête.



Crédit : IStock

Marie Kondo, la papesse de l’organisation, l’affirme dans son livre L’art du Rangement :

“En réduisant ce que nous possédons et en nous entourant uniquement de ce qui compte vraiment, nous apaisons naturellement le bruit dans notre esprit.”

Autre avantage à faire du tri ? Gagner de l’argent ! Car oui, en se débarrassant de vêtements qui ne nous conviennent plus, et en les vendant sur des applications comme Vinted, alors, on peut renflouer ses comptes. Mais pour vendre rapidement, et générer beaucoup d’argent, il est important de maîtriser certaines astuces.

Comment bien vendre sur Vinted ?

Selon l’infleunceuse Le Dressing de Sarah, qui réalise des vidéos sur Instagram et sur TikTok, il faut faire attention à trois choses sur la plateforme de vente d’occasion :

L’horaire de publication

Selon la modeuse et spécialiste de Vinted, l’idéal pour maximiser ses chances de vente sur l’application est de poster son article au bon horaire. En semaine, elle recommande de poster son annonce avant 8h ou après 18 h 30. La raison ? Les utilisateurs consultent l’application avant ou après le travail. Pour les week-ends, concentrez-vous sur le dimanche soir à 18h, lorsque les utilisateurs ont un coup de mou et un peu de temps avant la reprise de la semaine.

Prendre soin des photos

Pour vendre rapidement un article, il faut réussir à donner envie aux utilisateurs. Pour cela : il faut prendre des photos de qualité. L’idéal ? Sur un fond blanc ou porté, avec des descriptions précises et détaillées. En suivant ces conseils, l’influenceuse affirme avoir gagné “600€ en deux heures”. Pas mal !

Crédit : IStock

Créer des lots à petits prix

Pour booster les ventes, l’experte conseille notamment de poster ses annonces au même moment. L’idée ? Pour booster les achats, vous pouvez aussi proposer des articles à 1€ ou 2€. Pouvoir proposer plusieurs choix de produits aux utilisateurs qui pourraient être tentés de vous commander des “lots”.

En clair, avec des photos nettes, de qualité et des descriptions qui inspirent la confiance, le tout, avec un prix accessible, vous n’avez pas de raison de louper vos ventes ! À vous de jouer !