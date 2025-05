Presque tout le monde oublie de laver cet endroit du corps sous la douche et c'est un vrai nid à bactéries

Envie d’être au maximum de votre propreté ? Et si l’on vous disait que vous oubliez sûrement une importante zone du corps à chaque douche… Explications.

Selon une étude Ifop menée en 2020, 99,5% des français.e.s déclarent être équipés d’une douche ou d’une baignoire dans leur habitation. Pourtant, d’après les chiffres de l’enquête, seuls trois Français.e.s sur quatre, soit 76%, procèdent à une toilette complète tous les jours. Les femmes sont d'ailleurs plus exigeantes que les hommes : avec 81% contre 71%.

Et même si certains sont à la pointe de l’hygiène, il y a de fortes chances qu’ils oublient, à chaque douche ou bain, une zone du corps à nettoyer. Alors que l’on pourrait penser que le dos est majoritairement délaissé, il n’en est rien !



Les pieds : un nid à bactéries

D’après le site Parade, il existe deux zones souvent négligées. En premier, on retrouve les pieds. Et oui ! Alors que l’on s’en sert chaque jour, pour se lever et vaquer à ses occupations, on les délaisse et on n’oublie d’en prendre soin autant que d’autres parties du corps. Pourtant, eux aussi, ont besoin d’être chouchoutés.

Après tout, ils portent tout notre poids, mais sont également le berceau de nombreuses bactéries. Comme le précise le média, qui a interrogé des dermatologues sur le sujet, les pieds sont propices à la formation de champignons, bactéries et infections. Il est donc primordial d’en prendre soin. Mais ce n’est pas la seule zone qu’il faut frotter, à fond...



L'arrière des oreilles : la zone oubliée

Selon les experts, l’autre zone oubliée est celle derrière les oreilles :

“Aussi souvent que vous lavez d'autres parties de votre corps, j'ajouterais derrière les oreilles à la liste des zones à nettoyer”, a précisé le Dr Roger Kapoor, dermatologue et vice-président principal du Beloit Memorial Hospital.

Les risques d’un manque d’hygiène à cet endroit ? Le développement d’irritations cutanées et d'infections bactériennes. Pire encore, il est possible de développer l'eczéma de l'oreille. Cela se manifeste par de la sécheresse, des rougeurs et des démangeaisons. Comment faire pour en prendre soin correctement ? Pour bien nettoyer ses oreilles et l’arrière de ces dernières, il est conseillé d’utiliser de l’eau et du savon, comme pour le reste du corps. Vous êtes désormais prévenu.e.s !