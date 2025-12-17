Elle dépense plus de 17 000 euros en cadeaux de Noël pour son fils de 2 ans et n'a plus d'argent pour payer les factures

Par |

Jodie Weston

Jodie Weston, une influenceuse britannique, fait face à des difficultés financières après avoir dépensé une fortune en cadeaux de Noël destinés à son fils.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, Jodie Weston, une ex-candidate de télé-réalité britannique reconvertie en influenceuse, n’a pas hésité à gâter son fils de deux ans.

Problème : ces dépenses ont eu un impact considérable sur ses finances. Aujourd’hui, la jeune femme de 32 ans ne sait pas comment elle va payer ses factures. Dans une interview accordée à NeedToKnow, elle se confie sur sa détresse. 

Jodie Weston Crédit Photo : Jodie Weston / Instagram

Elle dépense une fortune en cadeaux de Noël…

La starlette a vu les choses en grand pour faire plaisir à son petit garçon prénommé Koa-Zayde. Cette dernière a dépensé la coquette somme de 15 000 livres sterling (environ 17 060 euros) en cadeaux et activités de Noël.

Comme elle le précise, la Londonienne a réservé un séjour à Center Parcs d’un montant de 2000 livres sterling (2  275 euros). Celle-ci a également acheté un « pass dinosaures » de 450 livres sterling (512 euros).

Jodie Weston et son fils Koa-ZaydeCrédit Photo : Jodie Weston / Instagram

La mère de famille prévoit aussi de passer une journée à Legoland, un parc d’attractions situé en Allemagne. La liste de présents ne s’arrête pas là.

Jodie Weston et son jeune fils vont se rendre en Laponie, où le duo portera deux bracelets Cartier assortis, ainsi que des pyjamas de créateurs pour le réveillon de Noël. Ce n’est pas tout. La créatrice de contenu envisage de faire projeter une photo d’eux sur la Lune.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce programme fait rêver, mais la réalité est moins reluisante.

Jodie Weston Crédit Photo : Jodie Weston / Instagram

…et finit presque ruinée

À la suite de ces achats extravagants, Jodie Weston se retrouve dans une situation financière très délicate, et admet que ses « économies fondent à vue d’œil ».

En plus de cela, la trentenaire fait face à une baisse de revenus due aux changements technologiques qui ont un impact sur son travail de créatrice de contenu. Elle assure que son chiffre d’affaires a baissé de 1000 livres sterling (près de 1137 euros) par mois.

« Ces deux derniers mois, les choses se sont sérieusement dégradées. C'est une période angoissante pour moi », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« L'IA a provoqué un changement si brutal et si important. Je dois trouver rapidement d'autres sources de revenus, car je risque de perdre mon emploi du jour au lendemain ».

Jodie Weston et son fils Koa-ZaydeCrédit Photo : Jodie Weston / Instagram

Celle qui est suivie par 216 000 abonnés sur Instagram regrette d’avoir dépensé autant d’argent et se demande maintenant comment elle va payer ses prochaines factures.

« Je suis inquiète, car le travail est toujours assez calme en début d'année. Je dois donc faire très attention à mes dépenses (…) La situation va être difficile pour nous », admet-t-elle.

Malgré ses inquiétudes, elle compte maintenir son train de vie habituel. Elle va s’envoler pour Abou Dabi afin de fêter le Nouvel An en grande pompe.

« J'aime bien commencer l'année du bon pied, et une fois rentrée, je serai confrontée à la réalité. Je ne veux pas que Koa-Zayde en subisse les conséquences, alors je ferai tout mon possible pour que ce ne soit pas le cas. Pour l'instant, je me concentre sur le fait de vivre pleinement ma vie, avec style », confie-t-elle.

Source : Daily Star
