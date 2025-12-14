Elle accumule 27 000 $ de dettes pour subvenir aux besoins de son fils adulte, il refuse de la rembourser

Endettée à cause de son fils adulte, une mère envisage désormais de lui couper les vivres car il ne la rembourse pas.

Les bons comptes font les bons amis… C’est encore plus vrai dans le cadre de la famille. Ce n’est pas cette maman désespérée qui oserait dire le contraire.

Cette dernière s’est tournée vers le forum Reddit pour raconter le dilemme auquel elle fait face.

Elle s’endette pour aider son fils…

Dans son message, cette mère de famille (que nous appellerons Laura) explique être endettée à hauteur de 27 000 dollars (environ 23 200 euros) à cause de son fils adulte.

Tout a commencé des années plus tôt, lorsque le jeune homme a emménagé chez elle après la naissance de sa fille.

À l’époque, la matriarche n’a pas hésité à subvenir à ses besoins pendant qu’il essayait de se lancer comme pêcheur professionnel.

Crédit Photo : iStock

Par la suite, elle a utilisé ses propres économies pour lui acheter un bateau et couvrir les frais nécessaires.

« J’ai payé les appâts, les pièges, son permis de pêche, littéralement tout », confie-t-elle.

Ce n’est pas tout. Son fils lui a également emprunté de l’argent pour se procurer « des cigarettes, de l’herbe, de l’essence et des produits en solde ».

D’après Laura, sa progéniture avait promis de la rembourser une fois « qu’il pêcherait régulièrement », mais il a manqué à sa parole « lorsqu’il a endommagé des pièces du navire trop coûteuses ou trop compliquées à réparer », souligne-t-elle.

« Il a de nouveau arrêté de travailler, et j’ai continué à subvenir à ses besoins et à ceux du bébé », ajoute-t-elle.

Lourdement endettée, Laura a été confrontée à de graves problèmes de santé

…qui refuse de la rembourser

Trois ans plus tard, la bonne samaritaine a une nouvelle fois fait preuve de générosité envers son enfant.

Selon ses propres mots, elle l’a aidé à créer une entreprise d’aménagement paysager et de bricolage. Dans la foulée, elle lui a trouvé ses premiers clients. Pourtant, elle a continué à payer son assurance automobile et sa facture de téléphone, tout en lui fournissant des produits pour le ménage. Des achats qui ont eu de lourdes conséquences sur son porte-monnaie.

« J'ai 27 000 dollars de dettes et je n'arrive pas à ramener le solde de ma carte de crédit à un niveau raisonnable ».

Crédit Photo : iStock

Pour faire face à ses difficultés financières, elle a réclamé son dû à son fils en lui proposant de la rembourser en plusieurs fois, mais celui-ci a ignoré ses demandes.

« À ce stade, j’ai l’impression que si je ne lui coupe pas les vivres, je vais me noyer », écrit-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Il m'a remboursé une très petite partie de l'argent, mais probablement pas plus de 2 000 dollars (environ 1 716 euros) ».

Les internautes fustigent la… mère

La publication de Laura est devenue virale. Dans la section commentaires, nombreux sont les internautes qui pointent du doigt le comportement de son fils. L’un d’eux l’a même qualifié de « bon à rien ».

Cette même personne reproche à la mère d’avoir accepté cette situation sans imposer de limites. Par ailleurs, il se demande si son fils utilise l’argent pour payer la pension alimentaire de sa fille.

Crédit Photo : iStock

De son côté, la mère assure que non, et insiste sur le fait que les problèmes d’argent sont apparus après l’achat du bateau de pêche.

L’utilisateur lui recommande de s’occuper de sa petite-fille si elle le souhaite, mais de « cesser de donner de l’argent » à son père.