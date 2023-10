Punaises de lit : comment les repérer et s'en débarrasser ?

Véritable fléau, la punaise de lit ne se limite plus aux lits. Pour limiter leur propagation, voici ce qu’il faut faire pour détecter leur présence et s’en débarrasser !

Ces derniers jours, les punaises de lit sont revenues à la première page de l’actualité car leur présence a été détectée dans l’espace public, que ce soit dans les moyens de transports ou même les salles de cinéma.

Si sa piqûre ne provoque que des démangeaisons désagréables, sa prolifération demeure nuisible. La piqûre entraîne des lésions cutanées sous forme taches rouges en relief de 5 millimètres à 2 centimètres avec, en leur centre, un point rouge hémorragique ou une vésicule de liquide clair.

Si ces lésions disparaissent naturellement en une dizaine de jours sans laisser aucune séquelle, on aimerait bien se passer de ce genre de désagréments. Malgré les démangeaisons, il est déconseillé de se gratter car les lésions peuvent se surinfecter.

La lutte contre les punaises de lit est un véritable combat ! Il faut agir vite car plus l’infestation est importante, plus elle se propage ailleurs. Pour empêcher cette propagation, il faut supprimer les punaises par des moyens mécaniques et ne pas disperser les parasites.

Si vous rentrez de voyage avec des punaises de lit, il faut déposer vos bagages sur une surface dure loin des endroits où elles pourraient aller se nicher. Ensuite, lavez vos vêtements à au moins 60 degrés, et lavez votre valise à l’eau à la même température.

Crédit photo : iStock

Pour les objets non lavables, placez-les dans le sèche-linge et faites un cycle d’eau d’au moins 30 minutes à la plus forte température possible. Sinon, vous pouvez aussi les placer dans un congélateur à moins de 20 degrés pendant 72 heures minimum. Pensez également à passer l’aspirateur dans les valises avant de jeter le sac de l’aspirateur dans un sac plastique bien fermé.

Les punaises de lit, ce fléau indécrottable

Si les punaises de lit sont présentes dans votre maison, munissez-vous d’un sac imperméable pour transporter votre linge de lit et vos vêtements entre la chambre et la machine à laver. Vous pouvez aussi recourir au sèche-linge ou au congélateur pour les objets non lavables.

Avant de passer l’aspirateur, vous pouvez brosser à sec avec un nettoyant de surface certains recoins ou tissus pour supprimer les œufs ou les jeunes punaises. Puis passez l’aspirateur avec l’embout fin dans la chambre, avant d’ôter le sac de l’aspirateur. Pensez également à nettoyer le conduite de l’aspirateur avec de l’eau savonneuse ou un produit de nettoyage domestique.

Le nettoyage à la vapeur à 120 degrés peut aussi être très efficace dans les recoins et tissus d’ameublement. Il est aussi déconseillé de se contenter de jeter les objets infestés, car les punaises pourraient infester d’autres personnes.

En cas de contamination importante, n’hésitez pas à employer les grands remèdes en consultant des spécialistes. Et surtout, évitez d’utiliser des produits dont l’usage est interdit en France qui peuvent entraîner des intoxications plus graves, surtout chez les enfants. Les insecticides sont aussi déconseillés car la punaise de lit a développé une certaine résistance.