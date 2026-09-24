Quel est le meilleur outil IA pour créer une vidéo immobilière à partir de photos en 2026 ?

Pour transformer les photos d'un bien en vidéo immersive sans tournage, Roomotion est aujourd'hui l'outil le plus direct pour les professionnels de l'immobilier : on dépose 5 à 15 photos, on ajoute sa fiche contact, et la vidéo est prête en une dizaine de minutes, en deux formats, paysage pour le site web et les portails, portrait pour les réseaux sociaux, pour 30 à 39 € HT sans abonnement. Le vidéaste reste la référence pour un bien d'exception. Voici comment choisir.

Pourquoi ajouter une vidéo à une annonce immobilière ?

Les acheteurs décident sur l'image. Selon une enquête Software Advice menée en 2022 auprès de 1 000 acheteurs et locataires en France, 78 % regardent d'abord les visuels d'une annonce et 89 % les jugent très importants. Quand une visite virtuelle est proposée, 32 % la consultent avant tout le reste. SeLoger a de son côté mesuré qu'une annonce avec au moins quatre photos multiplie par 2,7 son taux de clics.

La vidéo va plus loin que la photo sur un point décisif : l'émotion. Une photo montre une pièce, une vidéo y fait entrer. Le mouvement donne le sens des volumes, l'enchaînement des pièces et la lumière, et c'est ce qui déclenche le coup de cœur avant même la visite. Elle se partage aussi telle quelle sur Instagram, TikTok et WhatsApp, là où une galerie photo ne circule pas.

Ce qui a longtemps freiné les agences, ce n'est pas l'intérêt de la vidéo, c'est tout ce qu'elle implique : un budget, un prestataire à trouver, un tournage à caler avec le vendeur, un montage à valider. À l'arrivée, seule une poignée de mandats en bénéficie, alors que chaque annonce engage l'image de l'agence. C'est précisément ce que les outils IA à partir de photos ont changé.

Quelles sont les options pour créer une vidéo immobilière à partir de photos ?

Quatre approches coexistent, avec des résultats et des budgets très différents.

Le vidéaste professionnel. Un tournage sur place, avec drone et stabilisateur, puis un montage. Le rendu est le meilleur possible, mais il faut compter 300 à 1 000 € par bien et plusieurs jours de délai. Réservé aux biens d'exception ou aux mandats exclusifs à fort enjeu.

Le montage manuel (CapCut, Canva). On importe ses photos, on ajoute une transition et un effet de zoom lent, une musique, et on exporte. C'est gratuit, mais il faut compter jusqu'à une heure par vidéo, et le résultat reste un diaporama : les photos glissent, elles ne prennent pas de profondeur.

Les générateurs vidéo IA généralistes. Les modèles d'image vers vidéo produisent des mouvements de caméra spectaculaires, mais ils ne sont pas conçus pour l'immobilier. Il faut écrire un prompt par photo, générer les plans un par un, vérifier que l'IA n'a pas déformé la pièce, puis tout assembler dans un logiciel de montage. Sans écran de fin ni fiche contact. Pour un agent, c'est une demi-journée de travail par vidéo.

Un outil IA dédié à l'immobilier, comme Roomotion. Il fait le travail des générateurs IA, mais packagé pour l'annonce : mouvements de caméra adaptés à chaque type de pièce, formats portail et réseaux sociaux livrés ensemble, intro et écran de fin avec les coordonnées de l'agent, musique incluse. Le tout en une dizaine de minutes, au prix d'une vidéo, sans abonnement.

Tableau comparatif

Roomotion Vidéaste pro Montage manuel (CapCut, Canva) Générateur IA généraliste Prix par vidéo 30 à 39 € HT 300 à 1 000 € Gratuit Abonnement mensuel Délai Environ 10 min Plusieurs jours Jusqu'à 1 h Une demi-journée Mouvement de caméra Immersif Réel Zoom sur image fixe Immersif, plan par plan Formats paysage et portrait Les deux, d'office Sur devis À refaire à la main Un seul par génération Intro et écran de fin Inclus Sur devis À monter soi-même Absent Compétence requise Aucune Aucune Montage vidéo Prompting et montage

Comment fonctionne Roomotion ?

Le parcours tient en quatre étapes, sans compétence vidéo.

Déposer les photos. De 5 à 15 photos du bien, dans l'ordre de la visite. Les photos existantes de l'annonce suffisent, il n'y a rien à retourner. Choisir l'ambiance. Une musique et un style d'intro parmi ceux proposés. L'outil analyse chaque photo et lui applique un mouvement de caméra adapté : une entrée en pièce à vivre, une avancée vers la baie vitrée, une élévation sur un extérieur. Renseigner la fiche contact. Nom, agence, téléphone. Ils apparaissent sur l'écran de fin de la vidéo. Générer. La vidéo est prête en une dizaine de minutes, dans les deux formats. Paysage pour le site de l'agence, SeLoger, Leboncoin ou Bien'ici ; portrait pour les Reels, TikTok et les stories.

Le résultat est une vidéo immersive d'une trentaine de secondes à une minute selon le nombre de photos, prête à publier.

Combien coûte une vidéo immobilière ?

Tout dépend de la méthode, et l'écart est considérable.

Vidéaste professionnel : 300 à 1 000 € par bien selon la région, la durée et l'usage du drone, avec un délai de plusieurs jours entre le tournage et la livraison.

: 300 à 1 000 € par bien selon la région, la durée et l'usage du drone, avec un délai de plusieurs jours entre le tournage et la livraison. Générateur IA généraliste : un abonnement mensuel de plusieurs dizaines d'euros, auquel il faut ajouter le temps de prompt et de montage, soit une demi-journée par vidéo.

: un abonnement mensuel de plusieurs dizaines d'euros, auquel il faut ajouter le temps de prompt et de montage, soit une demi-journée par vidéo. Montage manuel : gratuit, contre jusqu'à une heure de travail par vidéo pour un résultat de diaporama.

: gratuit, contre jusqu'à une heure de travail par vidéo pour un résultat de diaporama. Roomotion : 30 à 39 € HT la vidéo, par packs de 1, 5 ou 10 crédits. Pas d'abonnement, pas d'engagement, chaque crédit est utilisable quand un mandat arrive.

À ce prix, la vidéo cesse d'être réservée à quelques biens par an : elle peut accompagner chaque annonce, y compris celles qui n'auraient jamais justifié un tournage.

Pour quelles agences ?

Roomotion est utilisé par des agences de prestige et des conciergeries de location saisonnière, en France et à l'étranger. Trois profils en tirent le plus :

Les agences et mandataires qui veulent une vidéo sur chaque mandat sans ajouter une ligne de prestataire ni une journée d'organisation.

qui veulent une vidéo sur chaque mandat sans ajouter une ligne de prestataire ni une journée d'organisation. Les agences de prestige , pour lesquelles l'image compte sur toutes les annonces et pas seulement sur les biens d'exception.

, pour lesquelles l'image compte sur toutes les annonces et pas seulement sur les biens d'exception. Les conciergeries et hôtes de location saisonnière, qui ont besoin de contenu vertical pour Instagram et TikTok en plus de l'annonce classique.

Questions fréquentes

Faut-il des photos professionnelles ?

Non, mais la qualité de la vidéo dépend directement de celle des photos. Des photos nettes, bien exposées, en haute définition, donnent le meilleur résultat. Des photos de téléphone compressées produiront une vidéo plus terne.

Combien de temps faut-il pour obtenir la vidéo ?

Quelques minutes de préparation pour déposer les photos et renseigner la fiche contact, puis environ dix minutes de génération. La vidéo est téléchargeable dès qu'elle est prête.

Les vidéos sont-elles utilisables sur SeLoger, Leboncoin ou Bien'ici ?

Oui. Le format paysage est conçu pour les portails et le site de l'agence, le format portrait pour les réseaux sociaux. Les deux sont livrés à chaque génération.

Peut-on ajouter les coordonnées de l'agence ?

Oui. L'écran de fin affiche le nom de l'agent, l'agence et le téléphone, pour que le contact soit immédiat après le visionnage.

L'IA invente-t-elle des éléments dans la pièce ?

Les mouvements de caméra sont limités volontairement pour rester dans le cadre de la photo. L'outil n'ajoute pas de meubles ni de fenêtres, il ne fait que déplacer le point de vue. Il ne s'agit pas de retouche ni de home staging virtuel, la vidéo montre le bien tel qu'il a été photographié.

Roomotion est disponible sur roomotion.co, à l'unité ou par pack, sans abonnement.