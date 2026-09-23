Cinq clous de girofle dans un demi-citron pour chasser les mouches : voici ce que cette astuce fait vraiment

Un demi-citron piqué de clous de girofle éloignerait les mouches pour de bon. Ce que montrent les études, et les gestes qui comptent vraiment.

Un citron coupé en deux, cinq clous de girofle plantés dans chaque moitié, et les mouches resteraient à distance. C'est la promesse de l'astuce remise en avant par Marmiton à la mi-septembre, qui assure même pouvoir les éloigner « définitivement » de la cuisine.

Ce remède de grand-mère a une base réelle : les molécules odorantes du citron et du clou de girofle gênent bien les mouches en laboratoire. En revanche, aucun fruit posé sur la table ne réglera à lui seul une invasion.

La méthode décrite par Marmiton est simple. Coupez un citron dans sa largeur, puis piquez l'intérieur de chaque moitié avec cinq clous de girofle. Il suffit ensuite de placer les demi-citrons là où les mouches entrent ou se concentrent : le rebord de la fenêtre, près de la poubelle ou de la porte d'entrée.

L'idée n'a rien de nouveau. Les oranges hérissées de clous de girofle, qu'on appelle parfois « pommes d'ambre », parfument les maisons depuis des siècles. On leur prête depuis longtemps le pouvoir de chasser les mites et les insectes. La version au citron reprend le même principe : associer deux odeurs très fortes.

Ce que les chercheurs ont réellement mesuré

Deux molécules sont en jeu. Le limonène, très présent dans l'écorce des agrumes, et l'eugénol, le composé majoritaire du clou de girofle. Dans un extrait de clou de girofle analysé par une équipe de chercheurs en 2025, il représentait près de 69 % des composants identifiés.

En 2024, une étude publiée dans la revue scientifique Insects a évalué 17 composants d'huiles essentielles sur la mouche domestique. Les chercheurs ont placé des mouches dans un olfactomètre, un tube en Y où l'insecte choisit entre deux odeurs. Le limonène et l'eugénol figurent parmi les sept molécules qui ont repoussé les mouches adultes, à certaines concentrations. Appliqué directement sur l'insecte, l'eugénol s'est aussi classé parmi les quatre composés les plus toxiques testés.

Ces résultats donnent une explication plausible à l'astuce, mais ils ne la valident pas telle quelle. Les essais ont été menés en laboratoire, avec des doses contrôlées de molécules purifiées. Un demi-citron posé dans une pièce diffuse beaucoup moins, et de façon irrégulière. Aucune étude évaluant directement le citron piqué de clous de girofle dans une maison n'a été retrouvée.

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Pourquoi l'effet ne peut pas être définitif

Une odeur peut décourager des mouches de s'approcher. Elle ne supprime pas ce qui les attire. Le programme de lutte intégrée contre les ravageurs de l'Université de Californie (UC IPM) le rappelle : chez un particulier, l'hygiène et les moustiquaires suffisent en général, et les insecticides ne sont le plus souvent ni nécessaires ni recommandés.

La priorité est de retirer ce qui les nourrit et leur permet de pondre. UC IPM conseille d'évacuer au moins une fois par semaine les déchets organiques à l'extérieur : restes de cuisine, fruits en décomposition, déjections d'animaux. Les mouches domestiques se développent généralement dehors et entrent en suivant les odeurs. Tant qu'une poubelle mal fermée les attire, un citron sur le rebord de fenêtre ne fera que ralentir le mouvement.

Les gestes qui font vraiment la différence

Les recommandations des services universitaires américains de lutte contre les nuisibles se recoupent. Il faut fermer les couvercles des poubelles et les garder propres et sans odeur, couvrir les aliments et les fruits mûrs, et installer des moustiquaires bien ajustées. Pour les quelques mouches qui entrent malgré tout, la tapette ou le ruban adhésif restent les solutions les plus simples.

Le demi-citron garde sa place en complément, par exemple sur la table d'une terrasse ou près d'une fenêtre ouverte, avec l'avantage de sentir bon. Renouvelez-le dès qu'il se dessèche : un fruit qui a perdu son parfum ne gêne plus grand monde.