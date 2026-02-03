Si vous recevez un cube en carton dans votre boîte aux lettres, voici ce que vous devez en faire

Ces dernières années, des milliers de Français ont reçu un cube en carton dans leurs boîtes aux lettres, et cela va se reproduire au printemps. On vous explique ce dont il s'agit.

Des milliers de Français vont bientôt recevoir un objet pas comme les autres dans leur boîte aux lettres. En effet, un cube en carton va être distribué aux habitants du Tarn-et-Garonne. Ce n’est pas la première fois que cet objet apparaît dans les boîtes aux lettres puisque cette opération originale a été lancée en 2024.

Si vous vivez dans ce département, ou si cette mesure s’étend dans l’ensemble de la France par la suite, voici ce que vous devez faire de ce cube en carton.

Sensibiliser au recyclage

Cette nouveauté est une opération de recyclage lancée dans le département par Corepile, un organisme chargé de la collecte des piles et des batteries usagées. Cette initiative vise à sensibiliser les habitants au recyclage.

Ainsi, ce cube en carton est en réalité un endroit idéal pour stocker ses piles, qu’elles soient neuves ou usagées. Au quotidien, de nombreux Français laissent traîner leurs piles chez eux, comme l’indique Maison & Travaux. Cependant, ce délaissement a de lourdes conséquences.

Protéger l’environnement

Tout comme les capsules de café, les piles doivent impérativement être recyclées. En effet, jeter ses piles dans les ordures ménagères, comme le font de nombreux Français, constitue un danger pour l’environnement. Comme l’explique Radio France, les piles contiennent des substances toxiques comme du mercure, du plomb ou du nickel. Si les piles sont jetées à la poubelle, ces métaux lourds vont contaminer les sols, l’eau et l’air.

En France, il existe de nombreux points de collecte pour se débarrasser de ses piles comme dans les supermarchés, les déchetteries et les magasins spécialisés. 80% du poids d’une pile peut être recyclé. Grâce à l’opération lancée en 2024 par Corepile, 34 tonnes de piles ont été collectées cette année-là.

Si vous ne vivez pas dans le Tarn-et-Garonne, rien ne vous empêche de vous inspirer de cette initiative et d’avoir votre propre boîte à piles chez vous. Un petit geste à faire pour protéger l’environnement.

