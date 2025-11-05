Dans ce centre commercial, les mégots de cigarette sont transformés en mobilier urbain

À Cholet, le centre commercial L’Autre Faubourg recycle les mégots de cigarette. Déposés dans des cendriers spéciaux, les mégots sont collectés et transformés en mobilier urbain.

Les mégots de cigarette, souvent jetés par terre, sont une grande source de pollution puisqu'ils dégradent notre environnement. Comme les filtres des cigarettes ne sont pas biodégradables, les mégots mettent des années à se décomposer et finissent souvent dans la mer. Une pollution énorme démontrée par une étude qui affirme que les mégots de cigarette polluent davantage les océans que le plastique.

Pour inciter les consommateurs de tabac à prendre soin de l’environnement, les initiatives se multiplient. Il peut s’agir de sanctions, comme la ville de Valence qui impose une amende de 118 euros pour avoir jeté un mégot par terre, ou de récompenses, comme ce bar qui offre un cadeau aux clients qui ramassent les mégots de cigarette jetés sur la plage.

Crédit photo : iStock

Recyclers les mégots

À Cholet, en Maine-et-Loire, une nouvelle initiative a vu le jour dans la zone commerciale de l’Autre Faubourg. Des cendriers pas comme les autres ont été installés : il s’agit de bornes créées en partenariat avec l’entreprise MéGo, spécialisée dans la valorisation des déchets de cigarettes, comme l’explique Ouest-France.

Grâce à ces cendriers, les mégots de cigarette sont collectés et recyclés, afin de leur donner une seconde vie.

“Le principe est simple : les mégots déposés dans les cendriers sont collectés puis envoyés dans une unité de traitement en France. Le papier et le tabac seront séparés et compostés tandis que le filtre en acétate de cellulose, matière plastique, sera lavé et transformé en une nouvelle ressource”, détaille le centre commercial sur son site internet.

Créer du mobilier urbain

Une fois collectés, les mégots sont transformés en matériaux nécessaires à la création de mobilier urbain. Ils peuvent donc servir à fabriquer différents objets, dont des bancs installés en ville.

Crédit photo : L'Autre Faubourg

“L’Autre Faubourg s’inscrit dans une volonté forte : associer shopping et responsabilité, et montrer que chaque petit geste peut avoir un grand impact pour la planète. Ainsi, un geste simple, jeter son mégot dans un cendrier, permet non seulement de garder le centre propre mais aussi de réduire la pollution et de contribuer à la création d’équipements utiles et durables”, indique le centre commercial.

Une bonne idée pour sensibiliser les fumeurs, limiter la pollution et donner une seconde vie aux déchets en les transformant en produits durables.