Dans ce centre commercial, les mégots de cigarette sont transformés en mobilier urbain

Par |

Un mégot de cigarette / Un banc

À Cholet, le centre commercial L’Autre Faubourg recycle les mégots de cigarette. Déposés dans des cendriers spéciaux, les mégots sont collectés et transformés en mobilier urbain.

Les mégots de cigarette, souvent jetés par terre, sont une grande source de pollution puisqu'ils dégradent notre environnement. Comme les filtres des cigarettes ne sont pas biodégradables, les mégots mettent des années à se décomposer et finissent souvent dans la mer. Une pollution énorme démontrée par une étude qui affirme que les mégots de cigarette polluent davantage les océans que le plastique.

Pour inciter les consommateurs de tabac à prendre soin de l’environnement, les initiatives se multiplient. Il peut s’agir de sanctions, comme la ville de Valence qui impose une amende de 118 euros pour avoir jeté un mégot par terre, ou de récompenses, comme ce bar qui offre un cadeau aux clients qui ramassent les mégots de cigarette jetés sur la plage.

Des mégots de cigaretteCrédit photo : iStock

Recyclers les mégots 

À Cholet, en Maine-et-Loire, une nouvelle initiative a vu le jour dans la zone commerciale de l’Autre Faubourg. Des cendriers pas comme les autres ont été installés : il s’agit de bornes créées en partenariat avec l’entreprise MéGo, spécialisée dans la valorisation des déchets de cigarettes, comme l’explique Ouest-France.

Grâce à ces cendriers, les mégots de cigarette sont collectés et recyclés, afin de leur donner une seconde vie.

“Le principe est simple : les mégots déposés dans les cendriers sont collectés puis envoyés dans une unité de traitement en France. Le papier et le tabac seront séparés et compostés tandis que le filtre en acétate de cellulose, matière plastique, sera lavé et transformé en une nouvelle ressource”, détaille le centre commercial sur son site internet.

Créer du mobilier urbain

Une fois collectés, les mégots sont transformés en matériaux nécessaires à la création de mobilier urbain. Ils peuvent donc servir à fabriquer différents objets, dont des bancs installés en ville.

Un banc créé à partir des mégotsCrédit photo : L'Autre Faubourg

“L’Autre Faubourg s’inscrit dans une volonté forte : associer shopping et responsabilité, et montrer que chaque petit geste peut avoir un grand impact pour la planète. Ainsi, un geste simple, jeter son mégot dans un cendrier, permet non seulement de garder le centre propre mais aussi de réduire la pollution et de contribuer à la création d’équipements utiles et durables”, indique le centre commercial.

Une bonne idée pour sensibiliser les fumeurs, limiter la pollution et donner une seconde vie aux déchets en les transformant en produits durables.

Source : L'Autre Faubourg
Suivez nous sur Google News
Cigarette Recyclage

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
L'agresseur dans le métro
Il tabasse une femme qui lui avait demandé d'éteindre sa cigarette dans le métro, sous les yeux des autres passagers
Nathalie Arthaud (porte-parole de Lutte ouvrière) et l'homme ayant allumé une cigarette avec la flamme du Soldat inconnu.
Le Marocain qui a allumé sa cigarette sur la tombe du Soldat inconnu va perdre son titre de séjour, Nathalie Arthaud crie au racisme
Capture d'écran de la vidéo montrant l'homme qui avait allumé sa cigarette avec la flamme du Soldat inconnu
« Fier » de son geste, l'homme qui a allumé sa cigarette, avec la flamme du Soldat inconnu, pourrait être expulsé
Un homme allumant sa cigarette avec la flamme de la tombe du Soldat inconnu, à Paris
Il allume sa cigarette avec la... flamme du Soldat inconnu sous l’arc de triomphe de Paris, son geste choque les internautes
Un groupe d'amis dans un parc ensoleillé
Journée mondiale sans tabac : découvrez les alternatives méconnues pour arrêter de fumer progressivement