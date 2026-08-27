Ce radar flashe à 30 km/h sur le périphérique, les automobilistes parisiens à bout

Un nouveau radar a fait son entrée sur une portion du périphérique parisien. Il veille à ce que les automobilistes ne dépassent pas les 30 km/h.

La limitation de vitesse sur le périphérique parisien abaissé à 30 km/h

Terminée la limitation à 50 km/ h sur le périphérique parisien. Une portion de route située au niveau de la porte de Montreuil impose désormais une limitation de 30 km/h. C’est une allure faible, mais certains automobilistes pourraient en décider autrement quand la chaussée est dégagée.

Cependant, inutile de prendre des risques. Un radar veille au grain. L’appareil autonome a été installé le lundi 24 août, rapporte le site spécialisé Radars-auto.com. Ce dernier ajoute que le radar se situe exactement au point kilométrique 30.960 sur le périphérique extérieur et qu’il flashe le véhicule par l’arrière.

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Une limitation temporaire qui dérange les automobilistes parisiens

Crédit photo : olrat/ iStock

Heureusement, cette limitation est temporaire. Des travaux sont en cours sur cette portion du périphérique. Ainsi, pour éviter que certains prennent des libertés et aient le pied un peu trop lourd sur la pédale d’accélérateur, le radar impose une limitation de vitesse de sécurité.

Pourtant, certains Parisiens voient déjà d’un mauvais œil la présence du radar. Selon eux, c’est l’occasion pour l’appareil de flasher à tout va. « Heureusement ce matin je suis passé avant son installation, en tout cas une chose est sûre, celui-là il va faire un sacré chiffre », annonce un internaute via actu.fr. D’autres plaisantent en indiquant que le radar aura beaucoup de travail la nuit tombée : « À partir de 23h c’est un jeu de lumière là-bas ».

Il est important de noter que seule cette portion est liée aux travaux. Avant et après, la limitation reste 50 km/h. Malgré tout, cette limitation temporaire est un peu dure à avaler pour les automobilistes les plus anciens. Certains d’entre eux regrettent l’époque où l’on pouvait rouler à 90 km/ h (jusqu’en 1993) voire même à 100 km/h. Pour des raisons de sécurité, la limite a été fixée à 50 km/h en octobre 2024.