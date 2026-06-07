Un conducteur de poids lourd de 21 ans révèle son salaire et surprend tout le monde

Sur YouTube, un jeune chauffeur routier a partagé ses fiches de paie pour montrer le salaire qu’il gagne. Il a également averti sur les contraintes de sa profession.

Les chauffeurs routiers sont nombreux dans le monde et l’on sait que leurs conditions de travail peuvent être stressantes et difficiles. Les chauffeurs enchaînent les kilomètres, partent plusieurs jours loin de leur famille et sont confrontés à la solitude et à un travail exigeant.

Crédit photo : Jazza Truxx / YouTube

Mais une question se pose : combien les chauffeurs routiers gagnent-ils ? Cette profession fait-elle partie des métiers bien rémunérés ?

Quelle rémunération ?

Pour répondre à cette question, un jeune homme de 21 ans chauffeur routier et originaire du Royaume-Uni a publié une vidéo sur YouTube, dans laquelle il a publié ses fiches de paie pour dévoiler son salaire réel.

Crédit photo : Jazza Truxx / YouTube

Il a d’abord expliqué qu’il avait dépensé 2 985 livres sterling (environ 3 455 euros) pour obtenir la formation et les qualifications nécessaires pour être autorisé à conduire un camion. Quand il a commencé son travail, il gagnait 23,15 euros de l’heure en intérim. Son revenu hebdomadaire brut était entre 1 157 et 1389 à 1 500 euros par semaine et sa rémunération annuelle est entre 60 200 et 78 260 euros par an.

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“Je me sentais comme un zombie”

Pour lui, il s’agit d’un bon salaire, mais il a profité de sa visibilité pour donner un avertissement aux personnes qui envisagent de faire ce métier.

“Ce que je peux dire, c’est qu’ils ne paient pas cet argent sans raison. J’ai eu fort à faire et à certains moments, je me suis demandé si l’argent en valait vraiment la peine. J’ai fait des boulots qui ont tellement affecté ma santé que je me sentais vraiment comme un zombie On me disait : “Démissionne, ça a l’air trop stressant, trop difficile.” Mais j’étais trop avide d’argent pour partir. Je voulais rester. Chaque fois que je recevais mon salaire hebdomadaire et que je voyais cette somme, cela me donnait la motivation nécessaire pour persévérer et continuer”, a-t-il expliqué.

En plus d’expliquer que certaines situations peuvent être stressantes, il conseille aux futurs chauffeurs de se renseigner sur les tarifs proposés dans les régions et les différentes entreprises, qui peuvent varier, avant d’envisager une formation.