Métier qui paie bien 2023 : 25 métiers qui paient bien

Vous êtes à la recherche d’un métier qui paie bien ? Jetez un coup d’œil à notre top25 des métiers qui permettent de gagner correctement votre vie.

1. Responsable grands comptes

Un responsable en plein visionnage de l’évolution des comptes de son entreprise Crédit : MIND_AND_I

Le métier d’un Responsable grands comptes est d’enrichir son portefeuille client à travers la fidélisation de ses plus gros comptes. Ce commercial rompu est un expert dans son domaine. Ses diplômes : Bachelor, BTS, Masteren école de commerce. Son salaire brut varie de 2 500 à 6 600 euros mensuels suivant l’entreprise et son expérience.

2. Médecin de prévention

Un médecin en train de soigner une enfant assise sur les jambes de sa mère Crédit : PeopleImages

Il est chargé de la prévention des risques dans le milieu scolaire et professionnel. Il réalise des bilans de santé, fait les suivis médicaux et évalue les risques dans un milieu donné. Il dispose d’un diplôme d’État en médecine, son salaire brut varie de 2 400 à 6 300 euros par mois avec l’expérience. Le domaine de la santé fait partie des secteurs qui paient le mieux pour 2023.

3. Chauffeur VTC

Une jeune femme dans une voiture de location premium Crédit : Liudmila Chernetska

Les métiers du service à la personne à l’instar du chauffeur VTC recrutent. Ce professionnel transporte des particuliers d’un point à un autre et travaille à des heures flexibles. Il possède une aisance relationnelleet une bonne connaissance en mécanique automobile. Aucun diplôme n’est requis, mais il est possible de suivre une formation continue. En France, son salaire brut varie de 1 400 à 3 000eurospar mois suivant l’entreprise et son expérience.

4. Chauffeur poids lourd

Une camionneuse en pleine conduite Crédit : DuxX

Le chauffeur poids lourd est un professionnel très demandé. Il est responsable de la marchandise depuis son chargement jusqu’à son déchargement. Il a une bonne condition physique et est organisé. Aucun diplôme n’est exigé pour cet emploi, mais il est possible de suivre des formations : CAP conducteur routier, BEP en transport routier, Bac professionnel en transport routier.Le salaire mensuel varie de 1 800 à 3 000 euros bruts avec le temps et l’expérience.

5. Influenceur

Une influenceuse en plein tournage d’une mini-vidéo pour sa communauté Crédit : Youngoldman

Un influenceur est une personne très active sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Tik Tok et Instagram. Il a une grande capacité de persuasion et d’engagement à travers la création et la publication de contenus. Aucun diplôme n’est exigé et pourtant, ce métier peut faire gagner énormément d’argent. Son salaire mensuel varie suivant son nombre d’abonnés : 2 900 euros à plus de 10 000 euros bruts.

6. Directeur de magasin de grande distribution

Un chef d’entreprise en pleine discussion avec une collaboratrice Crédit : gorodenkoff

Le chef d’entreprise s’occupe de la gestion et de la coordination globale d’un magasin. Une expérience préalable est exigée pour occuper ce poste. Les études possibles après le bac : BTS en management, Licence en commerce, BUT technique de commercialisation, BAC+5 d’une grande école. Son salaire par mois avoisine les 5 800 euros bruts. Ce poste fait partie des mieux payés en France.

7. Coach sportif

Un coach sportif en train de s’entraîner avec une cliente Crédit : DuxX

Ce métier repose sur la proposition de programmes sportifs personnalisés. En France, il peut être exercé sans diplôme, mais il est préférable d’avoir au moins un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ou une licence STAPS. Ses clients ont le choix entre des cours à distance ou du coaching en direct. Le salaire moyen pour ce poste est de 2 190 euros bruts par mois. Ce métier peut faire gagner beaucoup d’argent selon le type de clientèle du coach.

8. Développeur

Un développeur web en plein travail dans un bureau en open space Crédit : jacoblund

Basé sur les langages de programmation, le travail d’un développeur est un métier d’avenir. En France, ce poste ne requiert aucun diplôme, mais une formation à distance ou en présentiel est possible. Le salaire moyen pour cet emploi est de 2 500 à 4 000 euros brut par mois. Un développeur en freelance peut gagner beaucoup d’argent en fonction de la nature de ses contrats.

9. Docker

Un docker en plein déchargement sur un bateau sur un port Crédit : Iam Anupong

Faire carrière en tant que docker ne nécessite aucun diplôme. La base de ce métier est de charger et décharger des cargaisons sur un port de marchandise. Néanmoins, un certificat de qualification professionnelle ouvrier docker est accessible. Cette profession requiert une bonne forme physique, mais est bien payée. Le salaire moyen proposé est de 3 750 euros bruts par mois.

10. Éboueur

Un éboueur en plein travail dans la rue Crédit : gautier075

Un éboueur ou un ripeur est chargé de collecter les ordures ménagères. Ce travail ne requiert aucun diplôme. Les personnes qui font carrière dans cette voie gagnent un salaire de 2 450 euros bruts tous les mois.Avec le salaire moyen en France qui est estimé à 1800 euros, la rémunération de l’éboueur lui permet d’adopter un mode de vie confortable.

11. Courtier en assurance

Un homme en pleine visio avec un client concernant un contrat d’assurance Crédit : Kateryna Onyshchuk

Négociateur aguerri, le courtier en assurance négocie la signature des contrats d’assurance. Il est un entrepreneur dans l’âme et connaît bien la loi. Plusieurs diplômes permettent d’accéder à ce métier, dontun BTS Assurance, Licence en Assurance à obtenir en alternance, un Bachelor ou manager en Assurance. La rémunération moyenne proposée est de 5 200 euros bruts par mois.

12. Agent immobilier

Un agent immobilier en pleine visite d’un bien avec ses clients Crédit : Prostock-Studio

Ce poste repose sur la gestion de la vente, l’achat et la location de biens immobiliers. Aucun diplôme n’est requis, mais il est possible d’exercer ce métier en France avec un BTS, Bac+3 et un Bac+5 en immobilier. La rémunération mensuelle proposée varie de 1 500 à 4 000 euros bruts.

13. Plombier

Un plombier professionnel mettant en place la plomberie d’un évier Crédit : AndreyPopov

Ce professionnel est un expert en plomberie : installation, entretien et réparation. En France, le plombier est un ouvrier très recherché. Aucun diplôme n’est exigé pour cet emploi, mais un CAP ou une validation des acquis permet une bonne rémunération. Les cours peuvent se faire à distance ou en alternance. Le salaire moyen dans ce secteur est de 1 900 à 2 300 euros bruts par mois.

14. Agent commercial

Une commerciale discutant au téléphone avec un client Crédit : Wavebreakmedia

Un agent commercial ou un conseiller de vente est un vendeur dans l’âme. Il travaille pour le compte d’un ou plusieurs clients pour la commercialisation de produits et/ou services. Une formation à distance ou en présentiel peut être réalisée pour l’obtention d’un BTS ou un Bac+5 dans ce domaine. Toutefois, le Bac suffit pour occuper ce poste. Les salaires mensuels proposés varient de 2 500 à 3 000 euros bruts.

15. Formateur informatique

Une jeune femme donnant un cours d’informatique à des seniors Crédit : Highwaystarz-Photography

Il a pour mission d’aider ses élèves à maîtriser les solutions informatiques. Il peut proposer ses services à des particuliers ou à des entreprises. Aucune formation spécifique n’est donnée pour cet emploi. En revanche, une connaissance aiguë en informatique est requise. Un renfort de compétence est possible grâce à des cours à distance ou en présentiel. Les rémunérations possibles vont de 2 600 à 5 100 euros bruts par mois.

16. Directeur de production

Un responsable d’entreprise en pleine formation avec ses salariés Crédit : Drazen Zigic

Cette fonction couvre plusieurs corps de métiers et missions. Le Directeur de production est chargé de manager la production : mobilisation du personnel, identification des ressources et élaboration de stratégie. Sa rémunération oscille entre 3 000 et 12 000 euros bruts par mois. Pour les diplômes : un BTS, une licence ou un Master en gestion de production. Une VAE est aussi recevable.

17. Chirurgien

Des chirurgiens opérant une patiente dans un bloc opératoire Crédit : gorodenkoff

Le chirurgien pratique des opérations chirurgicales. Ce professionnel de santé doit décrocher un bac scientifique et un DES incluant10 à 12 ans d’études avant de se lancer dans une carrière professionnelle. Un chirurgien peut gagner entre 5 800 et 11 500 euros bruts tous les mois.

18. Chef de projet MOE

Un responsable devant son ordinateur et tapant sur le clavier Crédit : NicoElNino

Le chef de projet maîtrise d’œuvre est chargé de tous les projets liés au digital et au numérique. Ce métier du web a une rémunération moyenne de 3 120 euros bruts mensuelle. Le secteur de l’informatique fait partie de ceux qui recrutent le plus en ce moment.

19. Ingénieur réseau

Une femme ingénieure réseaux avec son supercalculateur dans la salle des serveurs Crédit : SeventyFour

Un ingénieur réseau a plusieurs casquettes. Ce professionnel du digital est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des réseaux de communication d’une entreprise et des réseaux informatiques. Une formation en informatique ou une expérience dans ce domaine suffisent pour ce métier du web. Le salaire moyen de ce professionnel avoisine les 3 000 euros bruts par mois.

20. Chef de marque

Une responsable de marque discutant avec ses collaboratrices autour d’une table Crédit : monkeybusinessimages

Sa mission consiste à accroître la visibilité d’une marque hors ligne et en ligne. Les salaires moyens proposés varient de 3 000 à 4 000 euros bruts par mois. Cette voie professionnelle est accessible grâce à des formations offrant les diplômes suivants : MBA en marketing, Master en communication et Master en marketing. La valorisation de ce métier offre aux intéressés un mode de vie confortable.

21. Category manager

Un dirigeant analysant la rentabilité des ventes de son équipe Crédit : Khanchit Khirisutchalual

Cette profession est récente. Le category manager est chargé du développement de la rentabilité d’un ou plusieurs produits. Une formation continue ou des études supérieures sont conseillées. Une expérience en tant que chef secteur ou chef de produit permet aussi d’occuper ce poste. Les rémunérations proposées pour cet emploi varient de 2 000 à 3 900 euros brut par mois.

22. Chasseur de biens immobiliers

Une jeune femme inspectant un bien avant de le proposer à son client Crédit : ablokhin

Métier assez récent, le chasseur de biens immobiliers recherche des biens conformes aux attentes de ses clients. Aucun diplôme n’est exigé pour ce travail. Toutefois, un BTS en profession immobilière est possible. Les salaires proposés varient de 2 000 à 4 000 euros bruts mensuels. Son salaire lui assure donc un mode de vie confortable.

23. Courtier en prêt immobilier

Un courtier immobilier en plein calcul du montant d’un crédit Crédit : Thicha Satapitanon

Ce métier d’intermédiaire entre une banque et le futur acquéreur d’un bien immobilier vise l’obtention d’un financement pour son client. Des formations offrant un DEUST ou un BTS dans ce domaine sont accessibles. Suivant l’expérience, le courtier en prêt immobilier peut gagner entre 2 500 et 6 000 euros bruts par mois.

24. Data analyst

Un data analyste en pleine formation avec ses collègues Crédit : gorodenkoff

Les métiers du web recrutent massivement en ce moment. Le post de data analyst fait partie des plus recherchés. Pour occuper cette fonction, il faut maîtriser les bases de données et les statistiques. Les rémunérations moyennes proposées pour cette catégorie d’emploi varient de 3 500 à 4 500 euros brut par mois.

25. Responsable marketing

Une femme d’affaires discutant stratégie marketing avec ses collaborateurs Crédit : jacoblund

Il détermine la stratégie commerciale d’une entreprise, possède des compétences en finance et en droit. Les formations possibles dans ce domaine proposent les diplômes suivants : BUT GACO en gestion et management, Master en marketing. Un responsable marketing peut toucher une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros. Le secteur du marketing propose les métiers qui paient le mieux en ce moment.