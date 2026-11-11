Prix du gazole : cette enseigne a baissé le litre de 30 centimes, voici où faire le plein le moins cher en France

Suite à la libération de barils de diesel, le prix du carburant a diminué. Pour faire le plus d’économies possibles, rendez-vous dans cette enseigne où les prix sont les moins chers.

Depuis plusieurs mois, les Français sont confrontés à une grosse hausse des prix du carburant. Partout sur le territoire, la barre est toujours au-dessus des 2 euros par litre de gasoil et face à cette situation, de nombreux automobilistes ont changé leurs habitudes et adoptent des réflexes au volant pour consommer moins. Cependant, une légère baisse a été observée ces derniers jours suite à la libération de 10 millions de barils de diesel.

Depuis le 1er novembre, une baisse de 12 à 18 centimes du prix du gazole est attendue dans les stations-service.

La baisse du prix du carburant

Selon une étude réalisée par Prix à la pompe parue ce lundi 9 novembre, on constate une diminution moyenne de 19,97 centimes par litre. La moyenne du prix du gasoil au litre est passée de 2,382 euros à 2,182 euros dans plus de 6 000 stations de France.

C’est dans les stations-service des supermarchés que les baisses sont les plus importantes. Si vous cherchez à faire le plus d’économies possibles, vous devez cibler une enseigne en particulier. En effet, elle se distingue des autres car elle a baissé le prix du gazole de 30 centimes par litre.

Une enseigne moins chère

Selon Capital, il s’agit des stations-service chez Auchan, où l’on constate une baisse de 30,09 centimes par litre. Là-bas, le gasoil est vendu au prix moyen de 2,103 euros/litre. Auchan est suivi par Intermarché (-27,81 centimes) puis Netto (-27,15 centimes). Chez Intermarché, le gasoil est vendu en moyenne pour 2,127 euros/litre et 2,123 euros/litre chez Netto.

En plus de voir une différence dans les stations-service, on constate aussi des modifications selon les régions. Dans certaines régions, le gazole baisse davantage que dans d’autres. C’est notamment le cas dans les Pays de la Loire, où l’on remarque la plus forte baisse : jusqu’à -21,24 centimes le litre. Cette région passe devant la Bretagne (-21,12 centimes le litre) et l’Occitanie (-21,11 centimes le litre).

La suite après cette vidéo

Des ruptures de stock

Comme l’on peut s’y attendre, cette baisse des prix s’accompagne de plusieurs ruptures en carburant. Ce lundi 9 novembre, 2 767 stations sur 9 828 présentaient au moins une rupture temporaire, tous carburants confondus.

Alors avant de vous déplacer, vérifiez que la station-service choisie a du stock. Pour cela, vous pouvez télécharger plusieurs applications comme FuelFlash, Essence&Co ou encore Gasoil Now, pour connaître les prix du carburant et la disponibilité en direct. Au moment du plein, pensez aussi aux précautions à prendre pour éviter de mettre de l’essence dans un diesel.