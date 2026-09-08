« Une éruption violente » : voici pourquoi vous ne devriez jamais faire chauffer une tasse d'eau seule au micro-ondes

Chauffer une tasse d'eau seule au micro-ondes peut la porter au-delà de 100 °C sans une bulle. La FDA alerte sur ce phénomène de surchauffe et les brûlures qu'il a provoquées.

Le micro-ondes est devenu le réflexe du matin pour des millions de foyers. Mais un usage précis de l'appareil est formellement déconseillé par l'agence sanitaire américaine.

Réchauffer un fond de café, faire fondre du beurre, préparer une tasse de thé en deux minutes : le micro-ondes a colonisé nos cuisines au point qu'on ne se pose plus de questions sur son fonctionnement. Il en existe pourtant quelques-unes, et certaines touchent directement à notre sécurité. Au-delà des précautions liées à son emplacement dans la pièce, un geste apparemment anodin figure noir sur blanc dans les mises en garde officielles : faire chauffer de l'eau seule, dans une tasse propre.

Une eau qui dépasse 100 °C sans faire la moindre bulle

Le phénomène porte un nom : la surchauffe. Sur une plaque de cuisson, la chaleur arrive par le fond de la casserole et des micro-bulles se forment sur les aspérités du métal, grossissent, remontent. C'est le signal visuel auquel nous faisons tous confiance : ça bout, donc c'est chaud.

Au micro-ondes, ce signal disparaît. Les ondes agitent les molécules d'eau dans tout le volume en même temps, sans point chaud au fond du récipient, et les bulles n'ont plus d'endroit où se former. Le problème s'aggrave avec une tasse en verre ou en céramique bien lisse et bien propre, ainsi qu'avec une eau filtrée, pauvre en impuretés. Résultat : le liquide peut franchir les 100 °C tout en restant parfaitement plat. Il devrait bouillir, il n'y arrive pas, il accumule.

Micro-ondes : la FDA alerte sur les brûlures au visage et aux mains

La Food and Drug Administration consacre à ce risque un paragraphe entier de sa page officielle sur les fours à micro-ondes. L'agence américaine indique avoir reçu des signalements de "brûlures cutanées ou d'ébouillantements sérieux autour des mains et du visage des personnes, provoqués par de l'eau bouillante jaillissant d'une tasse après avoir été surchauffée". Elle précise que le cas typique est celui de l'eau chauffée seule, dans un récipient propre.

Le moment critique n'est donc pas la chauffe, mais ce qui suit. "Si une surchauffe s'est produite, une légère perturbation ou un mouvement, comme soulever la tasse ou y verser une cuillerée de café instantané, peut provoquer une éruption violente, l'eau bouillante étant projetée hors de la tasse", écrit la FDA, dont les propos sont traduits de l'anglais. Le déclencheur le plus efficace reste la poudre : café soluble, chocolat, sucre. Chaque grain apporte des milliers de micro-surfaces sur lesquelles les bulles peuvent enfin naître, et l'eau rattrape d'un coup ce qu'elle n'a pas fait pendant deux minutes.

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Les précautions à adopter avant d'appuyer sur le bouton

La recommandation principale de l'agence tient en une inversion très simple : ajoutez le café soluble ou le sucre avant de lancer l'appareil, jamais après. Leur présence dans l'eau pendant la chauffe réduit fortement le risque. La FDA insiste également sur les durées indiquées dans le manuel du micro-ondes, la surchauffe venant presque toujours d'un temps excessif. Autres gestes utiles : laisser une baguette ou un bâtonnet en bois dans la tasse, jamais de métal, et patienter quelques dizaines de secondes porte fermée avant de saisir le récipient.

Faut-il pour autant se débarrasser de son micro-ondes ? Non, et il faut le dire clairement. Le site de vérification Snopes rappelle que la surchauffe sévère, celle qui projette réellement l'eau, reste rare : une trace de calcaire ou un simple défaut de surface suffisent le plus souvent à amorcer l'ébullition avant que la situation ne devienne dangereuse. Reste que la bouilloire électrique fait le même travail plus vite, avec un signal sonore et sans mauvaise surprise au fond de la tasse.