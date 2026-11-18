N’oubliez pas d’équiper votre voiture cet hiver. Le panneau B58 est là pour vous le rappeler afin d’éviter tout risque par temps de neige.

C’est bientôt l’hiver et avec, on l’espère, les premières chutes de neige. Si vous voyagez ou vivez à la montagne, vous devez par conséquent vous équiper comme il faut.

Le panneau B58 est là pour vous le rappeler.

Un panneau à connaître sur les routes cet hiver

Les auto-écoles préviennent leurs élèves, il y a un panneau à connaître dans leur apprentissage du Code de la route. Au même titre que le panneau renseignant sur la voie de covoiturage, le panneau B58 doit être connu des automobilistes. Pour vos trajets en Espagne, les panneaux P-33 et P-35 font également partie des signaux à connaître.

Le panneau B58 va de pair avec le panneau B59. Tous les deux encadrent une zone où les équipements hivernaux des véhicules sont obligatoires. Le premier panneau indique l’entrée de cette zone : il se caractérise par sa forme rectangulaire avec des pictogrammes de montagne, de pneus neige et de chaîne. Le second panneau indique la sortie de zone et se caractérise par le même panneau barré.

Les équipements hiver obligatoires depuis 2021

Crédit photo : omgimages/ iStock

Ces deux panneaux s’inscrivent dans la loi Montagne depuis novembre 2021. Le panneau B58 est complété par un panonceau précisant la période concernée par cette obligation : du 1er novembre au 31 mars.

La loi stipule que les conducteurs peuvent équiper leur voiture de 4 pneus hiver ou 4 pneus toutes saisons portant le marquage 3PMSF. À défaut, ils doivent posséder au moins une paire de chaînes à neige métalliques ou de chaussettes à neige textiles dans leur coffre afin d’équiper au moins deux roues motrices.

Pour éviter tout risque de déséquilibre en conduisant, la Sécurité routière recommande d’équiper le véhicule de quatre pneus à neige (et non deux). De cette façon, l’adhérence du véhicule est renforcée à l’avant et à l’arrière.

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34 départements concernés par la loi Montagne

Les panneaux B58 et B59 sont obligatoires dans 34 départements des massifs montagneux comme les Alpes, la Corse, le Massif Central, les Pyrénées…

Bien qu’obligatoire, cette loi n’entraîne pas d’amende. France info rappelle qu’un décret prévoit normalement une amende de 135 euros en cas d’absence de pneus neige dans les zones indiquées par un panneau. Cependant, le décret n’a jamais été publié. De ce fait, les automobilistes ne risquent pas de contravention. En revanche, il en va de leur sécurité et de celle des autres usagers de la route. Alors, cet hiver, pensez bien à équiper votre véhicule comme il se doit.