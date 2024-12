Une nouvelle plaque «B» pour les mauvais conducteurs

Vous êtes stressé.e au volant ? Si la réponse est oui, cette société a la solution qu’il vous faut !

Pour certaines personnes, prendre le volant rime avec beaucoup de stress. Cet état peur avoir un impact sur notre façon de conduire. Et ce n’est pas tout ! Les conducteurs qui manquent de confiance en eux représentent un danger pour eux-mêmes et pour les autres.

Et le moins que l’on puisse dire, c'est que le monde se divise en deux catégories : les conducteurs qui savent se garer et ceux qui ont du mal à faire un créneau. Il faut dire que cette manœuvre est l’un des éléments les plus techniques de la conduite.

Une chose est sûre : maîtriser l’art du stationnement n’est pas une mince affaire. Certains automobilistes développent même une phobie monstre à l’idée de se garer.

Crédit Photo : iStock

En 2016, une enquête réalisée par l’institut de sondage YouGov révélait que près que la moitié des Français redoutaient d’effectuer des manœuvres de stationnement.

Parmi les types de stationnement les plus redoutés, on trouve le créneau en première position, suivi du stationnement en épi et du stationnement en bataille.

Voici comment se garer sans stress

Plus récemment, le site anglo-saxon Scrap Car Comparison s’est penché sur les habitudes de stationnement des conducteurs britanniques.

Résultat : environ 17 % des conducteurs interrogés ont déclaré «qu'ils se sentaient souvent stressés ou inquiets à l'idée de devoir se garer».

Face à cette situation, le site dédié à la ferraille automobile a trouvé une solution pour aider les automobilistes à effectuer un créneau sans stress : un autocollant frappé de la lettre «B».

Crédit Photo : Scrap Car Comparison

Comme le précise l’entreprise, ce sticker signifie «bad parking», que l’on pourrait traduire par «mauvais en manœuvre». L’objectif ? Avertir les autres conducteurs que la personne au volant éprouve des difficultés pour se garer. Pour l’heure, ce dispositif est encore au stade de test.

«Nous offrons aux gens la possibilité d'essayer gratuitement cette série limitée de plaques (…) Nous examinerons ensuite l'intérêt suscité par ces autocollants, dans le but de les lancer plus largement en 2025», indique le site.

Et vous, vous pensez que c’est une bonne idée ?