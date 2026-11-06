Dans ce pays, gare à ce nouveau panneau qui se met en place dans les villes : 200 euros d'amende pour les trottinettes électriques

L'Espagne a installé un nouveau panneau pour réglementer la circulation des véhicules de mobilité personnelle, notamment les trottinettes électriques.

En Espagne, un nouveau panneau appelé “R-118” a été installé dans plusieurs villes depuis l’été dernier. Pour la première fois, il cible exclusivement les véhicules de mobilité personnelle (VMP) afin de réglementer surtout l’usage de la trottinette électrique.

En l'espace de quelques années, les trottinettes électriques sont devenues un élément courant du paysage urbain. Le problème, c'est que la signalisation routière et la réglementation relatives à ce nouveau mode de déplacement ont mis plus de temps à s'adapter. En Espagne, depuis l'année dernière, elles disposent de leur propre signalisation, et les municipalités commencent déjà à l'utiliser.

Comme le rapporte le journal El Comercio, la mairie de Gijón a commandé des panneaux de signalisation du modèle R-118 afin de les installer à différents endroits de la ville. Il s’agit d’un panneau représentant une trottinette noire sur fond blanc entouré d’un cercle rouge. Le panneau a pour vocation d’interdire l’accès aux véhicules de mobilité personnelle (VMP, ce qui inclut les trottinettes électriques, les hoverboards et autres engins similaires).

Une nouvelle réglementation qui a pris du temps

Le R-118 est en préparation depuis des années. Depuis 2022, la Direction Générale de la Circulation (DGT) annonçait la nécessité de mettre à jour le catalogue de signalisation, qui n’avait pas subi de changements substantiels depuis 2003.

Le panneau spécifique aux VMP figurait parmi les nouveautés présentes dans les projets, mais son entrée en vigueur a été retardée pendant des années en raison d’un manque de fondement juridique. En effet, sans modification du Règlement général de la circulation, aucun panneau n’était possible.

Le changement est intervenu en juin 2025. Le décret royal n° 465/2025, publié au Journal officiel (BOE) le 17 juin, a mis à jour la signalisation routière et introduit de nouveaux panneaux, parmi lesquels une interdiction spécifique visant les trottinettes électriques.

Les trottinettes électriques dans le viseur

Ce panneau est entré en vigueur le 1er juillet de l'année dernière, et les panneaux abrogés ont dû être retirés avant le 1er juillet 2026. Il s'agit de la première grande réforme du catalogue des panneaux de signalisation depuis plus de deux décennies.

Désormais, on trouve généralement ce panneau, par exemple, à l’entrée des routes secondaires ou des voies à grande vitesse telles que les autoroutes et les voies rapides, mais aussi dans les rues urbaines où la présence de ces véhicules génère des conflits avec les piétons ou d’autres usagers.

Son non-respect peut entraîner des conséquences, car le fait de ne pas tenir compte de ce panneau est passible d’une amende de 200 euros.

Sur les voies communales, la mise en place de ces panneaux relève de la compétence de chaque commune ; leur déploiement sera donc progressif et adapté aux besoins de chaque ville. Il n'y a pas de déploiement à l'échelle nationale, il n'est donc pas rare que certaines villes ne les aient pas encore installés dans leurs rues. Chaque mairie décide quand et où les installer en fonction de la circulation dans sa zone. Aux Pays-Bas aussi, les panneaux de zones environnementales signalent des restrictions d’accès, cette fois pour certaines voitures.

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Bientôt une réglementation renforcée ?

Bien que ce panneau existe légalement depuis le 1er juillet 2025, peu de villes l’ont réellement utilisé jusqu’à présent. Cependant, certaines communes, dont Gijón, ont déjà commencé à agir.

La réglementation s'est mise en place par étapes : d'abord la réglementation nationale, puis les arrêtés municipaux, et enfin une signalisation spécifique. À Barcelone, par exemple, depuis le 1er février 2025, le port du casque est obligatoire et il est interdit de circuler sur les trottoirs.

Madrid a progressivement imposé des restrictions, notamment l'interdiction des services de location de trottinettes suite à des infractions répétées. Chaque ville élabore son propre cadre réglementaire, dans les limites fixées par l’État.

Le panneau R-118 résout une partie du problème (savoir où ces véhicules ne peuvent pas circuler), mais il reste des points importants à régler. Le conseiller municipal de Gijón a souligné que des mesures telles que le port obligatoire du casque à l’échelle nationale « dépendent d’une réglementation nationale qui n’a pas encore été adoptée », et les municipalités qui ont pris les devants de leur propre initiative constatent que les amendes font l’objet de recours qui aboutissent.

La certification est également encadrée : les modèles de VMP commercialisés avant le 22 janvier 2024 peuvent circuler sans certificat jusqu’au 22 janvier 2027, date à partir de laquelle seuls les VMP certifiés pourront circuler.