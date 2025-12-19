Elle prend l'autoroute en trottinette et fait un doigt d'honneur a un automobiliste qui la filme

En Autriche, un automobiliste a filmé une femme qui circulait sur une trotinette électrique, sur l’autoroute. Se voyant filmée, elle lui a répondu avec un doigt d’honneur.

Les incivilités sur la route, c’est un sacré fléau. Entre les voitures et les deux-roues, personne n’est à l’abri d’un accrochage verbal, notamment quand la circulation est dense. En revanche, sur l’autoroute, on ne s’attend pas forcément à croiser quelqu’un en trottinette, puisque ce moyen de transport y est interdit à l'instar des vélos.

Ce samedi 14 décembre, une femme circulant sur une trottinette électrique sur l’autoroute, sous les yeux des automobilistes, s'est illustrée de la plus impolie des manières. L’un des usagers de la route, ébahi de la voir, a alors décidé de filmer la scène, devenue virale sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Capture d'écran / Instagram / heute.at

D’abord présente sur la bande d’arrêt d’urgence, la Viennoise s’est ensuite rabattue sur la voie de droite, perturbant la circulation, plutôt dense à 15h30. Un danger pour elle, bien sûr, mais aussi pour les autres conducteurs.

Un doigt d'honneur en guise de salut

La scène a été diffusée par le média autrichien Heute. Se savoir filmée n’a pas trop plu à la contrevenante, qui s’est permis de faire un doigt d’honneur à l’automobiliste caméraman. Un geste culotté, sachant que, comme les vélos et les motos, elle n’avait tout simplement pas sa place ici.

En revanche, le média ne précise pas ce qu’il est advenu de cette femme. A-t-elle été interpellée et verbalisée ? Vraisemblablement, non. Personne n’a en tout cas été blessé. Pour rappel, en France, la trottinette électrique a été introduit dans le Code de la Route depuis 2019.

Il est possible de circuler sur la route avec une trottinette électrique, mais uniquement sous certaines conditions. En agglomération, la circulation est autorisée sur les routes limitées à 50 km/h, à condition de rouler à droite et de respecter la vitesse maximale de 25 km/h.

Crédit photo : iStock

Hors agglomération, seules les routes limitées à 80 km/h sont accessibles, avec le port obligatoire du casque, des équipements rétro-réfléchissants et les feux de position allumés. En dehors de ces situations, la circulation sur route est interdite et sanctionnée par une amende de 135 euros.