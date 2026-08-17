Ventilateur ou climatiseur la nuit : l'un vous coûte 10 euros par an, l'autre jusqu'à 142 euros

Acheter un ventilateur ou un climatiseur peut être une bonne solution pour avoir moins chaud l’été. Avant de vous lancer, voici combien vous paierez si vous les laissez allumés toute la nuit.

Cet été a été particulièrement chaud car les épisodes de canicule se sont succédés et il a fait une chaleur étouffante partout en France. Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays et pour se rafraîchir, les Français ont été nombreux à acheter des climatiseurs et des ventilateurs.

L’engouement pour ces appareils d’appoint était tel qu’il a entraîné des ruptures de stock partout dans le pays. Si vous avez l’intention d’acheter un climatiseur ou un ventilateur prochainement, renseignez-vous sur le montant d’électricité que vous paierez pour les faire fonctionner.

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Laisser un ventilateur allumé toute la nuit

En effet, laisser allumer un ventilateur ou un climatiseur pendant plusieurs heures chaque jour en été peut avoir un impact non négligeable sur votre facture d’électricité. Commençons par le ventilateur. Selon le site Selectra, un ventilateur sur pied classique consomme entre 40 et 75 watts selon la vitesse et le modèle. Si vous laissez votre ventilateur allumé pendant une nuit de 8 heures, vous consommerez entre 0,32 et 0,6 watts.

Ainsi, vous devez compter entre 6 et 12 centimes par nuit. Sur un mois de canicule, à raison de 8 heures par nuit, laisser un ventilateur allumé coûte entre 2 à 3,60 euros. En moyenne, cela revient à 10 euros par an, en comptant plusieurs mois ainsi que l’utilisation en journée.

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La différente entre ventilateur et climatiseur

De son côté, le climatiseur consomme en moyenne entre 800 et 1 200 watts selon la puissance et le modèle. Pour une nuit de 8 heures, l’appareil consomme entre 6,4 et 9,6 kWh, soit entre 1,29 et 1,93 euros. En un mois, vous pourrez donc dépenser entre 38 et 58 euros, et environ 142 euros par an.

En définitive, l’utilisation d’un climatiseur coûte entre 15 et 25 fois plus cher d’un ventilateur. Cependant, ce dernier a certains inconvénients puisqu’il ne rafraîchit pas la température d’une pièce. Le ventilateur fait simplement circuler l’air, ce qui accélère l’évaporation de la transpiration et crée une sensation de fraîcheur. De son côté, le climatiseur rejette la chaleur d’un logement à l’extérieur et contribue à diminuer la température dans une pièce.

Vous connaissez désormais tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux appareils. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre le plaisir d’avoir une pièce fraîche, ou l’avantage de faire des économies.