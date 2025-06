Voici combien de temps vous pouvez laisser vos vaisselle sale dans l'évier sans risque pour votre santé

Si vous laissez votre vaisselle sale traîner dans l’évier de votre cuisine trop longtemps, cela peut devenir un vrai nid à bactéries, qui resteront même après le lavage. Voici combien de temps vous pouvez laisser votre vaisselle sale sans risque.

Faire la vaisselle est une corvée que l’on peut repousser pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ainsi, la vaisselle s’entasse dans l’évier et on veut encore moins la nettoyer. Mais pendant combien de temps peut-on laisser nos assiettes et couverts sales traîner dans l’évier de notre cuisine ?

Selon une étude menée par des chercheurs de OnePoll, il existe un temps limite à ne pas dépasser. Si vous laissez votre vaisselle trop longtemps dans votre évier, des bactéries vont se développer et présenter un risque pour votre santé. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé 2 000 Américains. En moyenne, ces personnes laissent traîner leur vaisselle dans l’évier pendant un à deux jours.

Le développement des bactéries

Cette habitude se retrouve principalement chez les jeunes, comme la génération Z qui n’a aucun mal à laisser sa vaisselle sale pendant un à quatre jours. Ce comportement est toutefois plus rare chez les personnes plus âgées qui laissent traîner leur vaisselle moins de 24 heures.

Crédit photo : iStock

Si la mode de la "cuisine sale" fait fureur aux États-Unis, laisser sa vaisselle sale dans l’évier a plusieurs conséquences. Des mauvaises odeurs persistantes vont se dégager de l’évier et attirer les nuisibles comme les mouches, les cafards et les rongeurs. Cela va également favoriser la prolifération des bactéries, qui vont rester sur la vaisselle même après le lavage et présenter un risque pour notre santé.

“Les bactéries peuvent rester vivantes durant quatre jours sur les surfaces propres. Alors imaginez sur les plats contaminés par des particules alimentaires. Elles peuvent rester en vie pendant très longtemps”, alerte Barbara Mullan, professeure associée à l’école de psychologie de l’Université Curtin, à Marmiton.

La date limite à respecter

Pour cette raison, il est recommandé de laver sa vaisselle le plus rapidement possible. Selon Truc Mania, il ne faut pas attendre plus de 48 heures car après ce délai, les risques sanitaires augmentent considérablement. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe aucun risque à laisser sa vaisselle sale traîner pendant deux jours, bien au contraire : le risque sanitaire est présent dès les premières heures, notamment si les aliments laissés dans l’évier contiennent des ingrédients sensibles comme des produits laitiers ou de la viande crue.

Crédit photo : iStock

Faites également attention si vous avez l’habitude de laisser votre vaisselle tremper dans l’eau pendant plusieurs heures. Cela va favoriser le développement des micro-organismes et pourrait contaminer votre cuisine entière si vous plongez la main dans l’eau et que vous ne la lavez pas correctement par la suite. Pour ne pas accumuler la vaisselle dans l’évier, lavez-la régulièrement, après chaque repas, ou investissez dans un lave-vaisselle, tout en prenant garde à ne pas laver ces ustensiles dans l'appareil. De cette façon, vous retrouverez une cuisine propre et éviterez tout risque pour votre santé.