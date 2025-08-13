Cet homme a trouvé une astuce imparable pour faire fuir les squatteurs, les propriétaires disent que c'est un héros

L’homme a décidé d’inverser les rôles et de prendre les squatteurs à leur propre jeu. Le résultat est probant et a été salué par les internautes.

La loi n’est pas juste quand il est question de squatteurs. C’est aux malheureux propriétaires concernés d’entamer les démarches administratives et judiciaires pour qu’un juge ordonne l’expulsion des squatteurs de leur propre maison.

Cette règle ubuesque est la même aux États-Unis. Et c’est ce qui est arrivé à la maman de Flash Shelton, en Californie. La propriétaire avait mis sa maison en location après le décès de son mari. Une femme l’a ensuite contactée pour lui faire part de son intérêt. Elle a dit à la mère de Flash Shelton qu’elle voulait simplement effectuer des réparations au lieu de payer un loyer.

Cependant, sans que personne ne s’en aperçoive, la squatteuse a fait livrer ses meubles et s’est installée malgré les refus de la propriétaire. La police n’a rien pu faire car la squatteuse avait fait part de son intention et avait déjà emménagé. Flash et sa mère l’ont appris à leurs dépends.

« Ils ont dit : "Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas entrer dans la maison, et il semble qu'ils y vivent, vous devez donc passer par les tribunaux" », raconte Flash Shelton dans une vidéo sur Youtube.

Une méthode ingénieuse saluée par les propriétaires de maisons

Flash Shelton (à droite). Crédit photo : flashshelton/ Instagram

N’ayant pas les moyens de faire appel à la justice, Flash Shelton a décidé de prendre les choses en main, sans jamais user de violence. Pour ce faire, il a demandé à sa mère de lui louer la maison. Puis, il a dit à la squatteuse qu’il devait récupérer des affaires car il déménageait.

Flash Shelton a bien fait comprendre à la squatteuse que tout devait être fait dans la journée, ce qu’elle a accepté. C’est comme cela que la mère de Flash Shelton a récupéré sa maison.

« Je me suis simplement transformé en squatteur et j'ai retourné le processus contre eux. Je me suis dit que s'ils pouvaient prendre une maison, je pourrais en prendre une autre aussi », a-t-il déclaré à CBS News.

Crédit photo : flashshelton/ Instagram

Selon le média américain, Flash Shelton a installé de petites caméras dans la maison. Ensuite, il a fait en sorte de mener la vie dure aux occupants. Il a réalisé toute une série de travaux bruyants et dérangeants à des heures inopportunes et rendu le logement inconfortable pour les occupants. Ainsi, les squatteurs sont partis d’eux-mêmes.

Selon CBS, Flash Shelton a réussi à expulser une douzaine de squatteurs l'année dernière. En effet, de nombreux propriétaires, victimes du même sort, font désormais appel à Flash et son équipe. « Je ne fais de mal à personne », tient à rappeler celui qui se fait maintenant surnommer « The Squatter Hunter » (« Le chasseur de squatteurs »).

Son incroyable histoire a été racontée dans une émission diffusée en juillet dernier. Flash est considéré comme un héros par les propriétaires. Depuis cette mésaventure, Flash rend service comme il le peut. Il a également réclamé le changement de la loi en lançant une pétition sur change.org.