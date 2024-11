Vous ne devriez surtout pas laver ces 7 ustensiles au lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est bien pratique mais certains ustensiles, de par leur matériau et leur fragilité, ne peuvent risquer d’être lavés de cette façon. Quels sont-ils ? On vous les livre dans cet article.

S’il y a une invention qui a révolutionné notre quotidien, c’est bien le lave-vaisselle. Désormais indispensable, cet appareil créé en 1886 par Josephine Cochrane est un gain de temps précieux qui nous épargne une corvée bien rébarbative.

Aujourd’hui, le plus compliqué semble être l’agencement des ustensiles et couverts dans l’appareil de façon à en laver le plus possible. Cependant, tous les ustensiles ne peuvent pas aller au lave-vaisselle pour notre plus grande déception.

Quels sont les ustensiles à ne surtout pas mettre dans le lave-vaisselle ?

Selon leur matériau, tous les ustensiles ne peuvent pas aller au lave-vaisselle au risque de se détériorer. Alors, les matériaux ci-dessous, c’est à la main qu’il faut les laver.

Les ustensiles en bois

Crédit photo : Andi Erik/ iStock

Pourquoi est-ce que les spatules en bois et les planches à découper ne pourraient pas aller au lave-vaisselle ? Tout simplement parce que le bois absorbe plus facilement l’humidité et qu’il risque de gonfler durant le cycle de l’appareil. De plus, l’eau risque de les abimer et de modifier leur forme.

Les couteaux professionnels

Les couteaux professionnels ne sont pas en bois mais en inox, ils ne craignent donc pas l’eau a priori. Sauf que la chaleur de l’eau risque, là encore, d’endommager les couteaux et de les rendre moins tranchants. Le site Couteau Sabatier recommande de les rincer sous l’eau avec une éponge non-abrasive et du liquide vaisselle et de les sécher avec un chiffon doux pour ne pas rayer l’acier.

Les verres en cristal

Si vous voulez conserver tout l’éclat de vos verres en cristal, mieux vaut leur éviter le lave-vaisselle. Optez plutôt pour un nettoyage à la main et un séchage doux avec un torchon sec.

Les biberons

Crédit photo : Tatjana Meininger/ iStock

Laver tous les biberons d’un bébé chaque jour se ferait plus vite s’ils allaient au lave-vaisselle. Cependant, un tel lavage ne serait pas efficace. Parce que l’eau ne pourrait pas nettoyer comme il faut la partie profonde du biberon et parce que les lave-vaisselles modernes fonctionnent désormais avec un mode économique dont la température ne dépasse pas les 65°C requis. La puissance du lave-vaisselle risque aussi de détériorer la tétine. Au lieu de cela, le site Améli recommande de laver le biberon « avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un écouvillon » afin d’aller au fond du biberon. Laissez ensuite sécher le biberon, la tétine, la bague et le capuchon en les recouvrant d’un linge propre.

Les ustensiles en cuivre et en laiton

Les ustensiles en cuivre ont un côté vintage mais ils sont surtout d’excellents conducteurs thermiques idéaux pour cuire vos aliments. Cependant, le cuivre peut s’oxyder lorsqu’il est au contact prolongé de l’eau. Cela, ainsi que les produits de lavage peuvent entacher ces ustensiles et endommager leur patine. Privilégiez plutôt un lavage à la main avec un produit adapté puis un chiffon doux.

Les poêles antiadhésives

Crédit photo : Pawel Kacperek/ iStock

Les poêles antiadhésives sont composées d’un revêtement spécial qui permet de faire cuire les aliments sans utiliser d’huile. Si vous lavez votre poêle régulièrement au lave-vaisselle, il va sans dire que le revêtement va peu à peu s’enlever. Il vaut mieux laver la poêle à la main avec une éponge plutôt qu’un grattoir.

Les plats en fonte

Crédit photo : Marie Wurm/ iStock

Le traitement est le même pour les plats en fonte. Afin qu’ils ne rouillent pas et que leur durée de vie soit plus longue, le lavage à la main est privilégié. De cette façon, vous empêcherez également l’apparition de micros-fissures.