Si votre code de carte bancaire fait partie de cette liste, votre sécurité est compromise, selon cet expert

Un code bancaire doit rester secret et complexe afin d’éviter tout risque de piratage. Seulement, tous les codes n’offrent pas de suites suffisamment difficiles à l’instar de ces quelques exemples fournis par un expert.

Avec la démocratisation du paiement sans contact, il est désormais plus compliqué de retenir son code secret de carte bancaire. Afin d’éviter de se retrouver dans la panade au moment de régler en caisse, beaucoup de personnes optent pour un code personnel.

Cette option est proposée dans plusieurs banques et permet au client de choisir sa combinaison personnelle. Grâce à cela, il devient plus facile pour les usagers de retenir le précieux code. Mais il devient également plus facile pour les hackers d’en faire de même.

Car en optant pour une combinaison simple, c’est risquer de faciliter le travail de piratage des hackers. Date de naissance, suite logique, numéro porte-bonheur etc, sont à éviter.

Quels sont les codes secrets à soigneusement éviter ?

Si vous êtes amené à choisir vous-même votre code secret de carte bancaire, évitez ces 10 codes secrets. Nick Berry, ancien analyste chez Méta (anciennement Facebook) et depuis décédé, avait livré il y a quelques années les 10 codes secrets à ne surtout pas utiliser. Selon lui, ces derniers sont trop faciles à trouver.

Alors, si par malchance vous avez tiré les mauvais numéros, il vaudrait peut-être mieux songer à les changer. Les voici : 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 et 6969.

Trop simples à déchiffrer, il faut à tout prix les éviter et opter pour des codes plus complexes. L’analyste avait dressé une liste des codes les moins répandus : 7063, 6093, 6827, 7394, 0859, 8957, 9480, 6793, 8398 et 0738. Pas sûr cependant qu’il soit judicieux de les utiliser maintenant qu’ils ont été dévoilés par l’expert.

Quoi qu’il en soit, si vous devez choisir votre propre code, pensez à en créer un complexe avec des chiffres qui ne parlent qu’à vous et qu’il vous sera facile de vous rappeler grâce à des moyens mnémotechniques.