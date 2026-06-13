Voici pourquoi les boutons sur les vêtements pour femmes ne sont pas placés au même endroit que pour les hommes

Les boutons des vêtements ne sont pas placés du même côté selon qu’ils sont pour les femmes ou pour les hommes et ce, à cause d’un détail.

Des boutons de vêtement à droite ou à gauche selon le genre

Vous êtes droitière et quand vient le moment de boutonner votre chemise vous perdez du temps alors que vous êtes pressée. Mais pourquoi les boutons sont-ils placés à gauche chez les femmes alors que pour les hommes ils sont à droite ? Surtout quand on sait que 90% de la population est droitière. C’est la même chose pour certaines fermetures éclairs qui sont situées d’un côté ou de l’autre sur les vêtements. Pour le repérer en un coup d’œil, il suffit d’observer la patte de boutonnage, cette bande de tissu renforcée où le bouton vient rejoindre la boutonnière : chez les hommes, le bouton se trouve à droite, chez les femmes, il passe à gauche.

Pour comprendre pourquoi c’est ainsi, il faut remonter à plusieurs siècles en arrière, au Moyen-Âge. À l’époque, les hommes, y compris de haut rang, s’habillaient tout seuls. Les boutons étaient donc placés à droite. À ce détail près que le bouton lui-même était alors une nouveauté coûteuse : les premiers vêtements à boutons réservés aux personnes fortunées n’étaient accessibles qu’aux plus aisés, ce qui explique que la mode des classes supérieures ait façonné la règle.

Cependant, les femmes aisées portaient autrefois des robes avec plusieurs boutons. Sauf que c’était leurs domestiques qui se chargeaient de les fermer. Pour que cela se fasse facilement, les boutons étaient placés à gauche afin que les domestiques utilisent leur main dominante, c’est-à-dire… la droite. Cette particularité est ainsi devenue une forme de signe extérieur de richesse : avoir ses boutons « du mauvais côté » revenait à montrer que l’on était bien trop aisée pour s’habiller seule.

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Les traditions militaires ont influencé la mode

Crédit photo : Farknot Architect/ iStock

Ces habitudes vestimentaires sont restées et ont même été influencées par les traditions militaires. Ainsi, le sens de fermeture des vestes, des chemises et des pantalons est placé de telle sorte que les militaires (droitiers) pouvaient brandir leur épée située à gauche sans risquer qu’elle ne se coince dans le vêtement. Risque qui serait possible si les boutons étaient placés à gauche ainsi que le tissu qui dépasse. Cette logique guerrière, héritée des hommes d’armes toujours prêts à dégainer de la main droite, s’est ensuite étendue à l’ensemble du vestiaire masculin.

D’autres pistes ont été avancées au fil du temps. Certaines théories évoquent un côté pratique pour les mères, qui pouvaient tenir leur bébé du bras gauche tout en déboutonnant leur chemise de la main droite pour allaiter. Une autre explication, plus sombre, refait surface régulièrement : en 1894, le sexologue britannique Havelock Ellis voyait dans ce boutonnage inversé le signe que les femmes étaient considérées comme physiquement inférieures, jugées moins rapides et moins précises dans leurs mouvements. De quoi rappeler que ce détail anodin plonge ses racines dans les inégalités entre les sexes.

Toutes ces raisons ont duré jusqu’au début du XIXᵉ siècle. Cela a commencé à changer lorsque les usines se sont munies de patrons standardisés plaçant les boutons d’un côté ou de l’autre, renseigne le site de TF1. La généralisation de la machine à coudre, au cours du XIXᵉ siècle, a d’ailleurs permis d’intégrer beaucoup plus de boutons dans les vêtements féminins du quotidien, figeant un peu plus cette habitude dans la confection industrielle.

Cela dit, on trouve toujours des vêtements à boutons qui respectent la tradition pour les hommes et pour les femmes. Mais ces traditions ancestrales pourraient disparaître avec l’arrivée des vêtements unisexes. À mesure que les frontières entre vestiaire masculin et féminin s’estompent, ce petit détail hérité des siècles passés pourrait bien finir par ne plus rien signifier du tout.