Vous n'aurez plus jamais froid au lit grâce à cet objet indispensable vendu à prix cassé chez Lidl

L’hiver approche et il fait de plus en plus froid dans les maisons. Pour bien dormir et rester au chaud dans votre lit, voici un objet indispensable vendu par Lidl à un prix défiant toute concurrence.

Lidl est un magasin incontournable pour dénicher de bonnes affaires. En plus des traditionnels produits alimentaires, vous trouverez de nombreux objets pour la maison dans ces magasins, le tout à petit prix. Tout au long de l'année, l'enseigne propose divers objets adaptés aux saisons, comme cette sélection incontournable pour passer l'automne.

Récemment, Lidl a commercialisé un objet indispensable pour se réchauffer dans son canapé à l'approche de l'hiver. Pour améliorer votre confort pendant la saison hivernale, voici un second accessoire à avoir dans votre maison.

Crédit photo : iStock

En effet, en hiver, les températures chutent brutalement et le froid s’installe dans les maisons. S’il est possible de mettre un gros pull pendant la journée, il est très désagréable d’avoir froid au moment d’aller se coucher. Les draps de notre lit peuvent être glacés et quand on s’endort, notre température corporelle diminue, ce qui peut augmenter la sensation de froid.

Pour éviter de passer de mauvaises nuits, Lidl propose actuellement un objet indispensable pour se réchauffer, le tout à petit prix.

Des nuits au chaud

Lidl vend actuellement un sous-matelas chauffant. De la marque Sanitas, il offre tout le confort d’un sous-matelas puisqu’il est à la fois moelleux et doux grâce à sa polaire respirante. Pour vous tenir au chaud, ce sous-matelas est équipé d'une régulation thermique, avec six niveaux de température différents. Vous pouvez donc choisir de chauffer votre lit pendant une durée déterminée : 1h, 3h, 6h ou 12h. Notez que le sous-matelas a une puissance de 60 W et est équipé d’un système de sécurité.

Crédit photo : Lidl

En plus de cela, cet objet est facile d’entretien et hygiénique puisqu’il peut être lavé en machine à 30 degrés. En ce moment, Lidl propose une belle promotion sur ce sous-matelas de -83%. Ainsi, vous pouvez vous le procurer au prix de 14,99€ au lieu de 89,99€ en cliquant directement sur ce lien. Une occasion à ne pas manquer pour rester au chaud cet hiver et passer de bonnes nuits tout en faisant des économies.