Vous ne ferez plus jamais le ménage grâce à cet objet révolutionnaire

Finie la fatigue de la corvée de ménage. Grâce à cet appareil révolutionnaire, vous n'aurez absolument plus rien à faire, à part profiter de la vie pendant qu'il nettoie à votre place ! On vous présente ce précieux objet ci-dessous.

Faire le ménage est une corvée pour une grande majorité de personnes. Alors que vous pourriez prendre du temps pour faire ce que vous aimez, vous en perdez à nettoyer votre intérieur de fond en comble. Tout cela pour le refaire la semaine suivante. Alors que diriez-vous de ne plus avoir à faire le ménage, en laissant cette corvée à un autre ?

Crédit photo : Ecovacs

On ne parle pas de s'offrir les services de spécialistes du nettoyage, mais d’un objet qui pourrait bien révolutionner votre nettoyage quotidien. C’est désormais possible avec l’aspirateur robotisé DEEBOT X9 PRO OMNI conçu par Ecovacs. L’entreprise chinoise est spécialisée dans le développement d’appareils robotisés domestiques.

Crédit photo : Ecovacs

L’utilisation de l’aspirateur Deebot X9 Pro Omni intègre les « technologies de nettoyage les plus avancées pour répondre aux besoins les plus pressants des utilisateurs — du dépoussiérage en profondeur à l’élimination des taches les plus tenaces », renseigne la marque. Pour faire simple, Ecovacs a réimaginé la façon de faire le ménage et bonne nouvelle, vous n’avez rien à faire.

Un aspirateur révolutionnaire composé des meilleures technologies de nettoyage

Crédit photo : Ecovacs

L’aspirateur robotisé Deebot X9 Pro Omni réunit deux fonctions en une : l’aspiration et le lavage. Pour cela, Ecovacs s’est muni de deux technologies puissantes.

D’un côté la technologie Blast qui améliore de 137,6 % le dépoussiérage des tapis tout en assurant un ramassage 100% efficace des gros débris. Avec sa puissance d’aspiration, aucune poussière fine ne lui résiste et le nettoyage intensif est garanti.

Crédit photo : Ecovacs

De l’autre, Ecovacs a fait appel à la technologie de pointe Ozmo Roller. Sa serpillère à rouleau et à extension dynamique offre une pression de lavage 16 fois plus élevée que les systèmes traditionnels. Autrement dit, aucune tâche ne résiste à cette brosse intelligente qui nettoie tout type de bordure tout en préservant les moquettes.

Crédit photo : Ecovacs

Le robot Deebot X9 Pro Omni reconnaît ainsi les objets et peut déambuler dans son environnement en évitant soigneusement les obstacles dressés (animaux et humains compris). Par ailleurs, vous n’aurez pas à vous soucier de la qualité de nettoyage de l’appareil. Ce dernier est équipé d’une IA qui identifie les tâches et applique une stratégie de nettoyage ciblée. Pour contrôler le robot, vous utilisez la commande vocale et le tour est joué.

Le Deebot X9 Pro Omni est autonome et fera le sale travail à votre place. Quant au vidage de sa poubelle, vous avez 90 jours de répit avant de devoir le faire manuellement. Pour le lavage, c’est 150 jours même si la station assainit la serpillère après chaque utilisation.

Crédit photo : Ecovacs

Vous l’aurez compris, vous n’aurez plus d’efforts à faire (ou presque) pour le ménage grâce au nouveau robot de Ecovacs. Pour vous offrir le confort de la propreté, le Deebot X9 Pro Omni est mis en vente au prix de 1299 euros jusqu’au 21 mai prochain sur le site Amazon Ecovacs.