15 plus beaux restaurants avec un bar et terrasse à Paris

Vous cherchez un endroit branché au cœur de Paris pour déjeuner ou déguster un café ? Voici les 15 plus beaux restaurants avec bar et terrasse à Paris.

15 plus beaux restaurants parisiens avec bar et terrasse

Restaurant sur un toit-terrasse avec vue sur la tour Eiffel à Paris.

Paris n’a pas que ses sites monumentaux et ses beaux musées pour attirer et séduire les Parisiens et les visiteurs. Pour ses habitants comme pour les voyageurs, Paris est aussi une ville dotée des plus belles terrasses et des plus beaux restaurants de France, où l’on peut manger de la bonne cuisine tout en profitant d’un cadre authentique, et pourquoi pas, d’une vue sur la tour Eiffel, le Montmartre ou la Seine ? Au-delà des nouvelles tendances comme le restaurant immersif ou le café thématique, Paris abrite mille et une adresses de belles terrasses pour manger entre amis, en famille ou à deux pendant la belle saison.

Qu’ils soient situés sur le toit d’un hôtel, ou cachés dans un jardin ou dans un lieu secret, les restaurants avec terrasse et bar à Paris séduisent particulièrement pour leur belle ambiance sous le soleil et, parfois, pour le cadre intime qu’ils offrent au cœur de cette métropole. Paris et l’Île-de-France recèlent d’endroits secrets où vous trouverez, par exemple, un bar restaurant ou une adresse de bonne table. Ces restaurants donnent sur une terrasse cachée, sur une île de tranquillité, un jardin authentique ou sur un lieu inattendu. Ils sont faciles d’accès, que ce soit par le métro ou d’autres moyens de transport, chaque arrondissement de Paris étant bien desservi. Que vous soyez amateur de cocktails ou de bonne cuisine, que vous souhaitiez déguster un café ou manger un burger, découvrez ces adresses pour une escapade gourmande réussie à Paris.

Pour apprécier le menu à la carte du chef ou siroter les meilleurs cocktails, parcourez cette sélection des 15 plus beaux restaurants avec bar et terrasse à Paris et en Île-de-France. Après avoir sélectionné votre restaurant avec terrasse et bar à Paris, pensez à réserver votre table. Vous serez ainsi certain d’avoir la meilleure place et de profiter de la plus belle vue si vous dénichez établissement de type roof-top.

1 – Rose Bakery de La Maison de Balzac, l’un des plus beaux restaurants

Restaurant avec terrasse cachée Rose Bakery de La Maison de Balzac, 16earrondissement de Paris. Crédit : Sortiraparis.com

Le café-shop Rose Bakery est un restaurant aménagé au cœur du jardin de La Maison de Balzac, ancienne demeure de Balzac devenue musée et située dans le 16earrondissement de Paris. Il permet aux Parisiens et aux voyageurs de profiter de la belle saison dans un cadre authentique chargé d’histoire. Il figure dans la liste des meilleurs restaurants avec terrasse cachée de Paris. On y sert des produits biologiques et faits maison, y compris des spécialités café, des cakes sans gluten et, bien sûr, des plats qui varient au fil des saisons. Si le temps ne se prête pas à une dégustation dans le jardin sur l’une des tables en bois, il est toujours possible de se mettre à l’intérieur du restaurant où sont également installés des tables et bancs en bois clair. Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez d’une vue imprenable sur la tour Eiffel.

Cuisineessentiellement française, cuisine du terroir, menu du chef et à la carte, au déjeuner et dîner. Adresse du restaurantavec terrasse cachée Rose Bakery à Paris : Maison de Balzac, 47, rue Raynouard, 75116 Paris 16. Il est conseillé de réserver votre table.

2 – Le Perchoir du Marais, restaurant roof-top dans le 4earrondissement de Paris

Le Perchoir du Marais, l’un des meilleurs restaurants avec terrasse cachée et belle vue sur Paris. Crédit : https://leperchoir.fr

Ce n’est pas uniquement pour faire des achats que les Parisiens se ruent du côté du BHV Marais, dans le 4earrondissement, au cœur de Paris, mais aussi pour manger sur l’une des plus belles terrasses de la ville, et de France. Sur le toit est niché le Perchoir Marais. À l’instar de nombreux toits-terrasses qui ont été aménagés en jardins, voire en fermes urbaines, ce lieu accueille un restaurant et un bar à vins sur sa terrasse cachée. C’est l’un des meilleurs restaurants toits-terrasses de Paris. À la belle saison, mais aussi à tout moment de l’année, on y sert des cocktails de toutes sortes, des vins rosés ou blancs, des assiettes de fromages et de salades, et bien d’autres plats à découvrir. L’un des plus grands atouts du restaurant Perchoir Marais à Paris ? Une vue sur l’Hôtel de Ville de Paris, la Pointe de la Bastille, la Seine, et la tour Eiffel.

Votre nouvelle adresse gourmande: restaurant Le Perchoir Marais, 36 Rue de la Verrerie, 75004 Paris. Métro lignes 1 et 11, station de l’Hôtel de ville. Menu du chef et à la carte, déjeuner ou dîner. Pensez à réserver votre table pour profiter de la plus belle vue.

3 – Restaurant avec bar et café Le Ralph’s, au cœur de Paris

Le Ralph’s, l’un des meilleurs restaurants avec terrasse cachée au cœur de Paris, 6earrondissement. Crédit : www.ralphlauren.fr

Le restaurant Le Ralph’s propose aux Parisiens une carte typiquement américaine, incluant des burgers maison, des steaks et du poisson grillé. Le menu à la carte comprend une entrée, un plat, un dessert et des boissons. Vous apprécierez la belle terrasse du restaurant, à travers ses tables et ses chaises en fer forgé avec coussins, son ambiance bucolique et son cadre verdoyant.

Votre nouvelle adresse gourmande: restaurant Le Ralph’s, 173 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. Cuisine: américaine, menu du chef et à la carte, déjeuner ou dîner. Pour vous y rendre, descendez à la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Vous pouvez réserver votre table pour avoir la meilleure place.

4 – Le Récamier, restaurant avec terrasse, Paris 7earrondissement

Restaurant avec terrasse la Cigale Récamier au cœur de Paris, 7e arrondissement. Crédit : http://lerecamier.com/44

Vous avez envie de manger un soufflé ? Salé ou sucré, le soufflé est la principale spécialité du restaurant La Cigale Récamier, situé Rue Récamier, 7e arrondissement de Paris, et l’une des plus belles terrasses de la ville. Les plats sont servis sur des tables noyées dans un cadre de verdure ou sur la terrasse pour profiter de la belle saison. Cuisine: spécialités soufflé. Le « Cigale Récamier » est l’un des meilleurs restaurants avec terrasse de Paris. Cette adresse gourmande se trouve au : 4, rue Récamier, 75007, Paris. Pour vous y rendre, descendez à la station de métro Saint-Sulpice.

5 – Restaurant avec terrasse Le Chalet des Îles de Daumesnil, Paris 12earrondissement</2>

Restaurant avec terrasse Le Chalet des Îles de Daumesnil, Paris 12earrondissement. Crédit : http://www.lechaletdesiles.com/

Si vous souhaitez déguster une cuisine traditionnelle, rendez-vous au restaurant Le Chalet des Îles de Daumesnil, Paris 12earrondissement, où vous sont proposés des menus variés, y compris des plats végétariens et sans gluten. Vous apprécierez le cadre contemporain du lieu, niché au milieu du bois de Vincennes. L’un des meilleurs restaurants avec terrasse de Paris, cette adresse gourmande est située au: le Chalet des Îles de Daumesnil, Bois de Vincennes, Île de Reuilly, 75012 Paris. Cuisine: française, autre, déjeuner et dîner. Station de métro: Porte Dorée.

6 – Restaurant avec bar et terrasse Rivié de l’hôtel The Hoxton Hotel Paris

Terrasse et bar du Rivié, hôtel Hoxton, au cœur de Paris, 2earrondissement. Crédit : https://thehoxton.com/

Situé au rez-de-chaussée, Le Rivié est la brasserie-terrasse de l’hôtel The Hoxton, au cœur de Paris, plus exactement dans le 2earrondissement. Vous pouvez y déguster des plats typiques mélangeant cuisine française et cuisine asiatique, entre autres. Mais vous serez également séduit par le cadre attrayant de la belle terrasse baignée de soleil. Ajoutez cette nouvelle adresse à votre liste : restaurant Le Rivié, hôtel Hoxton, 30-32 Rue du Sentier, 75002 Paris. Cuisine: française, asiatique, autre. Pour vous y rendre, descendez aux stations de métro Grands Boulevards ou Bonne Nouvelle.

7 – Restaurant avec bar et terrasse Le C7afé de Flore au cœur de Paris

Restaurant avec terrasse Le Café de Flore en soirée, Paris 6e. Crédit : https://cafedeflore.fr/

Le Café de Flore est l’un des meilleurs restaurants avec terrasse et café à Paris, mais aussi l’un des plus célèbres. Cette brasserie-café et restaurant a vu passer d’illustres personnages et continue de séduire par son ambiance chaleureuse. Que ce soit sur la terrasse ou à l’intérieur, vous passerez d’agréables moments pour déguster un café ou un plat, ou boire une bière. Adresse du restaurant terrasse: 172, Boulevard Saint-Germain, 75006, Paris. Cuisine: française, autre. Pensez à réserver pour avoir la meilleure place.

8 – Le Bar, restaurant avec terrasse sur le toit de l’hôtel Rochechouart, Paris 9e

Restaurant avec terrasse cachée Le Bar, sur le toit d’un hôtel. Crédit : https://www.restaurantrochechouart.com/

L’hôtel Rochechouart, situé dans le 9earrondissement de Paris, dispose d’un toit sur lequel est aménagé un bar restaurant. L’endroit est agréablement agencé, les tables en fer forgé et les banquettes sont entourées de plantes aromatiques: jardin de tranquillité et de convivialité avec en plus un air de campagne en plein Paris. L’un des meilleurs restaurants avec terrasse de Paris et l’un des plus appréciés des Parisiens, Le Bar offre en plus une vue imparable sur le Montmartre, la Seine et tout Paris. Des cocktails, des plats et des verres de vin, entre autres, y sont proposés.

Adresse du restaurant avec terrasse Le Bar: 55 Boulevard de Rochechouart, 75009 Paris. Cuisine: française, européenne, etc. Pour vous y rendre, descendez à la station de métro Anvers. N’oubliez pas de réserver pour avoir la meilleure place et profiter de la plus belle vue.

9 – Restaurant avec terrasse et bar de la brasserie Barbès, Paris 18e

Vue sur le toit-terrasse de la brasserie Barbès, Paris 18e. Crédit : https://www.brasseriebarbes.com/

La brasserie Barbès, dans le 18earrondissement de Paris, dispose d’un toit-terrasse où vous pouvez déguster un plat ou boire un verre, tout en profitant d’une belle vue. Le menu inclut différents types de cuisine, et la carte des boissons offre le choix entre bières, vins et autres cocktails. Cuisine: française, autre. Adresse du restaurant brasserie: 2 boulevard Barbès, 75018 Paris. Station de métro: Barbès-Rochechouart.

10 – Restaurant de l’hôtel Mama Shelter, Paris La Défense

Vue sur le restaurant terrasse de l’hôtel Mama Shelter. Crédit : https://fr.mamashelter.com/

Le nouvel hôtel Mama Shelter situé au 10, Rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux abrite un restaurant terrasse. Vous y apprécierez l’ambiance mélangeant airs méditerranéens et africains. Au-delà de la qualité de la carte et de l’originalité des boissons, vous tomberez sous le charme de l’imprenable vue sur la fondation Louis Vuitton et la tour Eiffel. Cuisine: variée.

11 – Restaurant avec terrasse Le Brach, Paris 16e

Vue sur la tour Eiffel depuis la terrasse du restaurant Le Brach. Crédit : https://brachparis.com/

Le Brach est l’un des meilleurs restaurants-terrasses de Paris (et de France) et attire de nombreux Parisiens. Ce lieu gourmand est situé dans le 16earrondissement. Classé dans le Guide Michelin 2021, ce restaurant propose une cuisine méditerranéenne. On y apprécie particulièrement les desserts raffinés signés par un chef réputé et meilleur ouvrier de France. Mais aussi, et bien sûr, une superbe vue sur la tour Eiffel. Cuisine: française, méditerranéenne, autre. N’oubliez pas de réserver votre place pour en profiter au mieux.

Adresse: 1-7 RUE JEAN RICHEPIN, PARIS 16E

12 – Ao Izakaya, restaurant bistronomique japonais avec terrasse à Paris

Terrasse du restaurant japonais Ao Izakaya, Paris 9e. Crédit : https://aoizakaya.com/terrasse/

Envie de saveurs nippones et d’ambiance authentiqueà Paris ? Le restaurant bistronomique (restaurant + bistro) Ao Izakaya est l’une des plus belles terrasses japonaises que les Parisiens affectionnent. Il vous propose les grands classiques de la gastronomie japonaise, comme le sashimi, le bento, la sauce chef teriyaki, le tempura, et bien d’autres plats. Sa belle terrasse aménagée vous fera passer d’agréables moments de découverte culinaire. Cuisine: japonaise. Adresse: 12 Rue de Caumartin, 75009 Paris. Station métro: George V.

13 – Les Petites Gouttes, bar restaurant convivial à Paris 18e

Bar restaurant avec terrasse Les Petites Gouttes. Crédit : https://www.sortiraparis.com/

Ce bar restaurant séduit tant par sa décoration que par son cadre convivial avec sa grande terrasse boisée. Il propose une carte variée et authentique, incluant des produits bio, que ce soit au déjeuner ou au dîner, ou même au souper. Vous pouvez notamment y déguster un brunch en famille, entre amis, seul(e) ou à deux. Adresse du restaurant: 12, Esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e.

14 –Le Pavillon Puebla, Paris 19e

Vue sur la terrasse du Pavillon Puebla. Crédit : https://leperchoir.fr/location/le-pavillon-puebla/

Le restaurant Pavillon Puebla appartient au réseau les amis du Perchoir. C’est aussi l’une des plus belles terrasses de Paris. Sur sa terrasse, vous pouvez manger ou boire un verre. Vous serez séduit par l’ambiance caractéristique des lampions qu’offre le lieu le soir venu. Cuisine: variée. Adresse du restaurant: Avenue Darcel, 75019 Paris.Station métro: Buttes Chaumont. Pensez à réserver.

15 – Casa Luca, l’une des plus belles terrasses de Paris

Casa Luna, l’une des plus belles terrasses en plein cœur de Paris. Crédit : https://casaluca-paris.com/

En plein cœur de Paris et situé à quelques mètres de l’Arc de Triomphe sur lequel il offre une vue dégagée, le Casa Luna fait aussi partie des restaurants avec terrasse les plus séduisants pour le cadre qu’ils offrent. Sa terrasse baignée de soleil est le lieu idéal pour manger des plats authentiques, et attire bon nombre de Parisiens et de voyageurs. Cuisine: française, italienne, autre. Adresse de restaurant: 82 avenue Monceau, 75008 Paris. Métro: station George V.